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刻廟宇石雕30多年不愛戴口罩 他長期咳嗽確診罹塵肺症

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
石雕師傅的X光影像看到雙側肺葉多數粒狀影，再加上肺功能檢驗有中度阻塞性換氣障礙，配合其長期的工作性質，確診是罹患塵肺症。圖／澄清醫院提供
石雕師傅的X光影像看到雙側肺葉多數粒狀影，再加上肺功能檢驗有中度阻塞性換氣障礙，配合其長期的工作性質，確診是罹患塵肺症。圖／澄清醫院提供

從事廟宇石雕30多年的男子，因長期咳嗽而就醫，被確診罹患塵肺症，澄清醫院家醫科醫師林彥廷表示，由於石雕的材料以青斗石和觀音石為主，含有二氧化矽，粉塵一旦吸進肺部，因無法排出而使肺慢慢纖維化，塵肺症無法完全治癒，也沒有減緩肺部纖維化的方法，提醒高風險勞工應配戴合適的呼吸防護具。

這位石雕師傅18歲就學習廟宇的石雕藝術，從龍柱、石獅雕到花屏，工作時雖然有配戴一般口罩，但經常因戴口罩不舒服而摘下，以為用電風扇吹走雕刻時揚起的石粉就沒有問題，最近一年多來經常咳嗽，看醫生吃藥都沒有緩解，而到醫院求診。

林彥廷說，聽診時可聽到患者的雙肺有細溼囉音，經痰液和X光檢查，排除肺結核與肺癌的可能性，由於其X光影像看到雙側肺葉多數粒狀影，再加上肺功能檢驗有中度阻塞性換氣障礙，配合其長期的工作性質，確診是罹患塵肺症。

據該患者自述，他從事的石雕的石材多以青斗石和觀音石為主，因為以這種石材所雕出的作品不怕風吹雨淋，放上好幾百年都沒有問題，獲得業主喜愛。但林彥廷指出，青斗石即為玄武岩之一種，而玄武岩約含有45%到52%的二氧化矽；觀音石則有些為玄武岩，有些則為安山岩，而安山岩亦含有57%到62%的二氧化矽。

由於游離二氧化矽的化學特性穩定，溶解度低，進入肺部便不易排出而沈積在肺組織內，長期吸入可造成持續進行性且不可逆的肺纖維化症，導致肺功能慢慢喪失，即為塵肺症。

林彥廷說，急性塵肺症主要症狀為迅速惡化的呼吸困難、咳嗽、喀痰、疲勞、體重減輕、胸痛等。慢性塵肺症則通常在多年矽塵暴露後發生，進行緩慢，先是在兩側肺葉出現分離的細小圓形纖維性小結節，此時多數沒有明顯肺功能障礙。隨著肺組織纖維化的持續進行，矽結節逐漸變大，鄰近的矽結節也因肺纖維化的關係互相牽引進而融合成進行性大塊纖維化，常有明顯肺功能障礙，呼吸困難會逐日加重，最後導致呼吸衰竭、心臟衰竭甚至死亡。

目前塵肺症無法完全治癒，也沒有減緩肺部纖維化的方法，僅能症狀控制，故高風險勞工配戴合適的呼吸防護具非常重要(如 N95 口罩)。具潛在塵肺症的高風險職業則有採礦業、採石業、從事隧道工程、陶瓷業、玻璃製造業、石材切割加工業等。

澄清醫院家醫科醫師林彥廷表示，由於石雕的材料以青斗石和觀音石為主，含有二氧化矽，粉塵一旦吸進肺部，因無法排出而使肺慢慢纖維化。圖／澄清醫院提供
澄清醫院家醫科醫師林彥廷表示，由於石雕的材料以青斗石和觀音石為主，含有二氧化矽，粉塵一旦吸進肺部，因無法排出而使肺慢慢纖維化。圖／澄清醫院提供

口罩 咳嗽 患者

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