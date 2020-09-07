高雄無障礙之家北區分院 擁稀有鋼構螺旋避難滑梯

斥資3億多元興建的高雄無障礙之家北區分院，最近已經完工並取得使用執照，這處收托身心障礙朋友的處所，以「家」做為建築設計的核心概念，已取得綠建築銀級標障，並打造一座全國罕見的鋼構螺旋避難滑梯，供緊急逃生，將來北高雄將多一處收托中度以上身心障礙朋友的照護居所。

位於燕巢區的無障礙之家北區分院107年8月23日開工，今年8月27日竣工，總經費約3億6700萬元，65%由公益彩券基金挹注。全案包含院體主建築、實習商店及景觀工程，目前社會局正在進行室內裝修及設施進駐事宜。

工務局新建工程處表示，無障礙北院為地下一層、地上五層的建物，總樓地板面積約1萬2500平方公尺，設有100多個汽機車停車位。全案以「家」的設計概念出發，利用中央大型陽台串聯成像舊時三合院門前廣場（埕斗）的休憩空間，可融合彼此情感。

這項新建工程的外觀導入「高雄厝」立體綠化精神，運用景觀深陽台設計垂直綠化，讓陽光、花香能散發每處角落，營造愉悅的生活環境。另考量身障朋友需求，也在各入口、廁所、淋浴間採無門檻設計，並加強防撞、防跌設施，打造「有愛無礙」的照護居所。建物內部更設置一座鋼構螺旋式緊急避難滑梯，萬一災害發生，各樓層家民可迅速逃生。