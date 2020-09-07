海神今撲朝鮮半島 午後各地有局部降雨或雷雨機會

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(7日)晨2時真實色雲圖顯示，「海神」颱風中心在日本九州西方近海，雲型已受地形破壞，強度迅速減弱中。

根據最新(7日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「海神」偏北快速前進，颱風中心8時前後登陸「韓國釜山」附近。暴風圈掃過日本西部後、直撲朝鮮半島，伴隨狂風暴雨；今晚進入大陸東北時已大幅減弱，但仍有一些威脅。明(8日)起因地形破壞及遇乾冷空氣，逐漸變性為溫帶氣旋。

中央氣象局表示，今天台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，僅恆春半島、東部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫雷陣雨；明天（８日）東部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。今、明兩天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

吳德榮表示，根據最新(6日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定，中午前後陽光下微熱、早晚稍涼，日夜溫差大；僅花東有局部降雨的機率。

此外，馬祖及東半部沿岸仍有2至3公尺以上「海神」激起的長浪，雖然逐漸減小中，仍應注意。各地區氣溫：北部18至35度、中部19至35度、南部19至35度、東部20至35度。

根據最新模式模擬顯示，明天、週三(8、9日)水氣漸增、大氣趨不穩定，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，部分平地受影響；中午前後微熱、早晚稍涼。週四至下週日(10至13日)低壓帶影響，水氣多、大氣不穩定；午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，其他時間亦有局部短暫陣雨的機率。北台灣白天氣溫略降、稍轉涼。