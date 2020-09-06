紙本藝FUN券登記截止！破250萬人登記 中獎率倒數第二

紙本藝FUN券今晚九時截止登記，週二中午舉行抽籤。預計發行60萬份的紙本藝FUN券，登記人數破250萬，抽中率為24%，不到第一波數位藝FUN券的一半。在動滋券、農遊券、浪漫客庄旅遊券、藝FUN券等四大加碼券中，紙本藝FUN券是最晚抽出者，中獎率倒數第二名，中獎率僅高於第二階段客庄券的5%。

紙本藝FUN券是第二波藝FUN券，共計發放60萬份600元、總額3.6億，限定65歲以上、18歲以下與身心障礙者等三大族群才能登記，主要採健保卡於四大超商登記，亦可運用讀卡機於網頁登記。

第一波數位藝FUN券沒有年齡限制，發放份數為200萬，登記人數破300萬，中籤率約67%。歷經幾波加碼券熱潮，藝FUN券聲名大噪。紙本藝FUN券雖有年齡限制，申請者卻相當踴躍，第一天申請便突破60萬大關、確定必須抽籤決定得主。

當天李永得受訪時便透露「非常憂心」，他感謝大家反應熱烈，但表示文化部只有3.6億元預算，他憂心中獎率太低，會對參加的朋友感到抱歉。因為李永得的「憂心」，紙本藝FUN券的七天登記期，文化部只有第一天做了提醒，其他時間沒有任何宣傳，卻依然吸引250萬民眾登記。

文化部將於8日中午於文化部牽牛花廳公開抽出紙本藝FUN券得主。抽中者隔天(9日)即可使用，使用期至明年2月28日。