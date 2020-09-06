空汙交易冷清 環團：高屏煙囪太多 降低總量更治本

空汙排放交易上路五年但市場冷清，環保署擬大修法促進買賣，環團指出，高屏畫設為空汙總量管制區，主因是汙染總量太高，就算每個排放管道都符合標準，但「煙囪」數量仍然太多，惟有降低總量才是改善空汙的根本之道。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，空汙排放交易市場確實有惜售現象，環保署修法祭出「限期」及「打折」能否吸引業者釋出手上的量，成果有待後續觀察。但排放交易制度其實是空汙總量管制計畫的配套，因此重點仍要回歸到「區域減量」如何持續往下走，才是該計畫最重要精神。

王敏玲指出，近兩年高雄、屏東「紅害」天數減少，跟很多減量措施有關，但高屏地區過去被畫設為空汙總量管制區，就是因為汙染總量過高，即使當地每個汙染排放管道都符合排放濃度標準，但煙囪總數太多、工廠過於密集，排放總量根本壓不下來，必須想辦法降低排放總量，才能真的改善高屏地區空品。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃認為，空汙根本不應該交易，就像政府對毒品加以禁止或限制，不能因為設下總量管制就可以互通有無、彼此交易。且五年來空汙排放交易市場不熱絡，代表制度本身有問題，需要檢討或取消。

葉光芃說，贊同高屏地區以空汙總量方向管制，但政策配套跟減汙方法要有全新思維，最重要仍是落實產業及能源轉型，老舊燃煤電廠、石化廠都要列為優先除役或轉型對象。改善空汙跟減碳工作是相輔相成，全球已有數十個國家提出零碳排期程、上千個城市宣布氣候緊急狀態，台灣卻置若罔聞看不出決心。