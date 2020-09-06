空汙排放交易市場冷清 環保署擬大修法「限期+打折」

空汙排放交易制度2015年在「空汙重災區」高屏地區上路，當時被視為重大變革，但五年來僅45筆交易紀錄，市場意外冷清，研判為業者「惜售」。為鼓勵市場流通，環保署擬首度大修法，未交易使用的排放量最多展延三年，且額度「打五至七折」強迫貶值，降低環境未來負擔。

環保署十年前公告「固定汙染源空汙削減量差額認可保留抵換及交易辦法」，實施空汙總量管制計畫的區域內，固定汙染源若採取措施改善空品，省下的「削減量差額」可拿來交易，鼓勵業者減排，但直到2015年我國才誕生首個「高屏空汙總量管制區」。

目前可交易的空汙種類有粒狀汙染物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物，價格以不低於空汙費率為原則，上限交由市場機制決定，供需雙方合意即可，因此價格相當懸殊。如揮發性有機物每公噸最低賣出七萬元，最高曾賣出200萬元。

環保署統計，上路至今僅有45筆交易紀錄，交易量不到總額兩成，明顯有惜售現象，其中交易量最大為揮發性有機物835公噸，最少為粒狀汙染物148公噸。

市場不夠興盛，無法達到鼓勵業者減量及建立健全市場，也有業者抱怨「想買卻買不到」，因為有額度的人永遠不放出來，沒額度的人想投資卻進不去，整體制度不利產業發展。

環保署空保處長蔡孟裕分析，業者有量卻握在手上不願釋出，主要原因是「以備不時之需」，避免未來製程增加可能需要用到更多排放量；其次是「觀望」市場，希望賣更高價格。

由於過去業者沒用完、沒交易的量可持續申請展延，導致有恃無恐，環保署擬首度大修交易辦法，蔡孟裕說，將限制僅能展延一次、最多三年，避免業者長久持有，另為逐年降低排放量，展延的量也只會給予原本的五成至七成，造成「貶值」效果，促使業者盡快在期限內買賣。

至於未來空汙總量管制是否可能擴及到其他地區？環保署表示，仍有待觀察高屏地區實施成效如何，才能進一步審慎決定，目前沒有打算。