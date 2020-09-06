快訊

紙本藝FUN券登記截止！破250萬人登記 中獎率倒數第二

新學測來了！大考中心示範題一級棒 一線教師卻跟不上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空汙排放交易市場冷清 環保署擬大修法「限期+打折」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高屏地區為我國第一個空汙總量管制區，但五年來排放交易市場冷清。圖為高雄空汙嚴重，地標建築八五大樓幾乎看不見。本報資料照片
高屏地區為我國第一個空汙總量管制區，但五年來排放交易市場冷清。圖為高雄空汙嚴重，地標建築八五大樓幾乎看不見。本報資料照片

空汙排放交易制度2015年在「空汙重災區」高屏地區上路，當時被視為重大變革，但五年來僅45筆交易紀錄，市場意外冷清，研判為業者「惜售」。為鼓勵市場流通，環保署擬首度大修法，未交易使用的排放量最多展延三年，且額度「打五至七折」強迫貶值，降低環境未來負擔。

環保署十年前公告「固定汙染源空汙削減量差額認可保留抵換及交易辦法」，實施空汙總量管制計畫的區域內，固定汙染源若採取措施改善空品，省下的「削減量差額」可拿來交易，鼓勵業者減排，但直到2015年我國才誕生首個「高屏空汙總量管制區」。

目前可交易的空汙種類有粒狀汙染物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物，價格以不低於空汙費率為原則，上限交由市場機制決定，供需雙方合意即可，因此價格相當懸殊。如揮發性有機物每公噸最低賣出七萬元，最高曾賣出200萬元。

環保署統計，上路至今僅有45筆交易紀錄，交易量不到總額兩成，明顯有惜售現象，其中交易量最大為揮發性有機物835公噸，最少為粒狀汙染物148公噸。

市場不夠興盛，無法達到鼓勵業者減量及建立健全市場，也有業者抱怨「想買卻買不到」，因為有額度的人永遠不放出來，沒額度的人想投資卻進不去，整體制度不利產業發展。

環保署空保處長蔡孟裕分析，業者有量卻握在手上不願釋出，主要原因是「以備不時之需」，避免未來製程增加可能需要用到更多排放量；其次是「觀望」市場，希望賣更高價格。

由於過去業者沒用完、沒交易的量可持續申請展延，導致有恃無恐，環保署擬首度大修交易辦法，蔡孟裕說，將限制僅能展延一次、最多三年，避免業者長久持有，另為逐年降低排放量，展延的量也只會給予原本的五成至七成，造成「貶值」效果，促使業者盡快在期限內買賣。

至於未來空汙總量管制是否可能擴及到其他地區？環保署表示，仍有待觀察高屏地區實施成效如何，才能進一步審慎決定，目前沒有打算。

環保署 空汙

延伸閱讀

機車、柴油車汰舊換新數量達標 環署擬追加15億元預算

環保署 擬對製造業徵碳費

網購年產8千萬個包裝箱 環保署擬推循環箱最快十月上路

環團質疑中市府「打假球」環局：新版防空汙條例進行中

相關新聞

紙本藝FUN券登記截止！破250萬人登記 中獎率倒數第二

紙本藝FUN券今晚九時截止登記，週二中午舉行抽籤。預計發行60萬份的紙本藝FUN券，登記人數破250萬，抽中率為24%，...

空汙排放交易市場冷清 環保署擬大修法「限期+打折」

空汙排放交易制度2015年在「空汙重災區」高屏地區上路，當時被視為重大變革，但五年來僅45筆交易紀錄，市場意外冷清，研判...

空汙交易冷清 環團：高屏煙囪太多 降低總量更治本

空汙排放交易上路五年但市場冷清，環保署擬大修法促進買賣，環團指出，高屏畫設為空汙總量管制區，主因是汙染總量太高，就算每個...

一張圖看天氣！下周兩段變化雨區擴大 海神颱風帶長浪

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周前半段花東有局部陣雨，其他地區午後雷陣雨區域擴大，後半段則受低壓帶影響，各...

西半部空品今6站飆紅害、66站橘警 明天一樣髒

西半部空品一片橘紅！根據環保署空品監測網顯示，截至晚上6時為止，全台有6處空品測站「紅害」、66處達「橘色警戒」，環保署...

兒少輕生問題日益嚴重 台灣兒童精神病房數卻掛蛋

青少年自殺率上升是世界各國共同問題，導致自殺的因素相當複雜，嚴重者需要住院治療，但台灣現在卻連一間兒童專屬的精神病房都沒...

中油再吸收價差 汽油連三周不調整

中油宣布，自明（7）日凌晨零時起汽、柴油價格均不調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升22.5元、95無鉛汽油每公升...

【鴿集拉汙染／上】鴿子排泄物成公害 北市想幫節孕卻敗給麵包

飛翔在空中象徵和平的鴿子，在都市裡卻成為公害。台北市估算全市75處公園綠地有2600隻野鴿，台中市區也有上千隻，鴿群聚集有傳染病風險，大量鴿糞汙染環境。台北市曾以避孕藥來控制野鴿族群數量，但熱心民眾餵食的吐司麵包，味道遠比混入藥劑的飼料更好吃，讓節育計畫破功。

影／對流雲系影響 台東今午豪雨卑南鄉賓朗積水小腿肚

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局針對台東縣發布豪雨特報，今天下午3點之後，台東縣內開始強降雨，局部地區大雨或豪雨不止...

新書分享會聽眾逾四分之三台東人 龍應台：意外且感動

文化部前部長、作家龍應台近日推出首部長篇小說《大武山下》已熱銷3萬冊，她今天下午在台東市桂田喜來登酒店辦「與龍應台面對面...

疾管署：無法排除感染0風險 故使用「幾乎」表微乎其微

對於感染者21條回覆，發起人與醫師仍有相關疑義部分。衛生福利部疾管署表示，感染者穩定用藥且病毒量測不到6個月以上狀態，雖...

政府擬修感染者21條 發起者：人權躍進 但有討論空間

有民眾日前在網路平台，發起感染者21條應修正符合法源與醫學實證提案，經民眾附議通過，主管機關日前也提前回應，朝修訂「危險...

熱門新聞

遊日必逛「唐吉訶德」台灣展店確定！首店插旗西門町

殺破狼周運勢／雙子小心遇到仇家 水瓶被主管出賣

懶人包／紙本藝FUN券今晚9時截止登記！ 13問答一次看

一張圖看天氣！下周兩段變化雨區擴大 海神颱風帶長浪

最後12小時登記！ 藝FUN券2.0中獎率不到1.0版一半

不小心將普渡供品送給基督徒怎辦？兩派意見大不同 坦承下場曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。