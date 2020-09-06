兒少輕生問題日益嚴重 台灣兒童精神病房數卻掛蛋

青少年自殺率上升是世界各國共同問題，導致自殺的因素相當複雜，嚴重者需要住院治療，但台灣現在卻連一間兒童專屬的精神病房都沒有。專家感嘆，健保根本撐不起這種病房，一定要從國家層級去考量，才能真正提升台灣兒少精神醫療水準。衛生福利部心口司司長諶立中日前於台灣兒童青少年發展障礙學會研討會則透露，明年起將研議補助兒童醫院試辦兒童精神病房，希望能成就北中南各一個兒少整合醫療場域。

專精於兒童青少年精神醫學的台大醫院副院長高淑芬表示，自殺企圖是多因素綜合的結果，孩子本身的憂鬱或其他精神問題、家庭或學校的支持度不夠，長期會孩子精神狀況欠佳，如果又加上新的壓力事件，就可能衝動釀成悲劇。

高淑芬說，有些孩子的情緒行為障礙，可能需要必要的藥物治療和心理治療；就和其他疾病一樣，也可能嚴重到無法在家治療，需要住院。台灣以醫療品質為傲，很可惜的是，目前台灣沒有任何兒童專屬的精神病房，因為光靠健保根本撐不起這樣的病房所需的專業人力配置。反觀中國，各省份兒童精神病房比比皆是。高淑芬呼籲，衛福部不能只從健保去考量，應該以國家層級去思考，才能真正提升台灣兒童青少年的精神醫療水準。

諶立中日前於台灣兒童青少年發展障礙學會研討會中表示，現在台灣這麼多兒童醫院，從南到北卻沒有一個兒童精神病房，兒少患者都被放在兒童病房或成人精神病房，連他自己都覺得不可思議。因此希望從明年的「國心計畫2.0」子計劃中，開始補助兒童醫院設置這樣的病房，最後希望在北、中、南至少一個，不只是收兒童精神個案，也可以形成一個整合醫療場域，提供兒少親善的環境。

最重要的還是預防青少年產生自殺企圖。高淑芬提醒，師長親友可注意幾個常見的危險因子和症狀，包括憂鬱症狀、家庭和學校支持度、生活中的壓力源、網路使用情形等，及早發現警訊，與孩子一同尋求專業協助。以憂鬱症為例，孩子如果悶悶不樂、個性和以前不同、變得退縮、寡言，可能是有憂鬱症，需要兒童心智科的進行整體專業評估，後續治療也很需要整個家庭和學校的支持。她強調，不能單從憂鬱症、網路成癮等單一因素去解釋沒有絕對的因果關係，只是一些可留意的線索。

馬偕醫院兒童心智科主治醫師臧汝芬表示，很多研究報告顯示青少年自殺企圖和手機成癮有相關，手機成癮也已被正式認可為精神疾病。無奈現在很多家長自己就沈迷於手機，忽略了孩子的心理需求，孩子也在手機成癮的過程中，面臨被網路霸凌、觀念認知扭曲的危險，缺乏正常親子互動的情況下，孩子形同被孤立於網路世界，其悲傷、焦慮、害怕、霸凌遭遇都沒有人知道。

臧汝芬特別提醒家長，要從小注意孩子的網路及3C產品的時間和內容。建議三歲以前完全不要使用3C產品；小學生包括看電視的螢幕時間，每天以一小時為限；國高中生可以放寬到每天螢幕時間三小時。重點是家長必須以身作則，注意維繫溫暖的親子互動，要謹記：正常溫暖的親子互動是不容取代的。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )