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西半部空品今6站飆紅害、66站橘警 明天一樣髒
西半部空品一片橘紅！根據環保署空品監測網顯示，截至晚上6時為止，全台有6處空品測站「紅害」、66處達「橘色警戒」，環保署表示，主因是北風將中國上海汙染物帶到台灣，加上午後光化作用影響臭氧濃度上升。明天中南部局部地區空品仍預報「紅害」，提醒民眾出門留意。
根據空品監測網資料，6處「紅害」測站為南投、雲林斗六、高雄小港、屏東恆春、屏東琉球、馬祖。「橘警」測站集中在西半部，尤其新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東地區更是「全境淪陷」，轄內測站「非紅即橘」，連宜蘭也有測站為橘警。
環保署表示，今天環境風場為偏北風，上海市臭氧小時濃度值約為80至100ppb，北風將上海一帶的汙染物帶至台灣，加上午後光化作用影響至臭氧濃度上升，西半部、宜蘭空品區及離島地區空氣品質較差，夜間將逐漸趨緩。
環保署說，明天環境風場逐漸轉為東風且風速偏弱，西半部擴散條件差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。馬祖、金門地區則受中國東南沿海汙染物影響，空氣品質較差。
明天各地空品，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，中部局部地區於傍晚期間可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。
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