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一張圖看天氣！下周兩段變化雨區擴大 海神颱風帶長浪

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一張圖看天氣！下周兩段變化雨區擴大 海神颱風帶長浪

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周前半段花東有局部陣雨，其他地區午後雷陣雨區域擴大，後半段則受低壓帶影響，各地降雨機率提高，出門務必攜帶雨具。

氣象局表示，由於海神颱風引起長浪，北海岸、東海岸及馬祖這幾天陸續出現3米以上長浪，提醒民眾周一及周二期間，北部、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海地區及馬祖將持續有長浪發生，基隆北海岸也需注意突發性大浪，盡量不要前往海邊活動。

氣象局說，周一各地天氣穩定，但花東容易有間歇局部陣雨，周二、周三維持局部陣雨天氣，其他地區午後局部雷陣雨機率提高。

周四至周末受低壓帶影響，各地易有局部陣雨，並有較大雨勢發生機率，提醒民眾外出或安排戶外活動時，記得攜帶雨具，也要準備雨天備案。

氣象局

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