一張圖看天氣！下周兩段變化雨區擴大 海神颱風帶長浪

飛翔在空中象徵和平的鴿子，在都市裡卻成為公害。台北市估算全市75處公園綠地有2600隻野鴿，台中市區也有上千隻，鴿群聚集有傳染病風險，大量鴿糞汙染環境。台北市曾以避孕藥來控制野鴿族群數量，但熱心民眾餵食的吐司麵包，味道遠比混入藥劑的飼料更好吃，讓節育計畫破功。

2020-09-06 17:59