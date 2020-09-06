中油再吸收價差 汽油連三周不調整

中油宣布，自明（7）日凌晨零時起汽、柴油價格均不調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升22.5元、95無鉛汽油每公升24元、98無鉛汽油每公升26元、超級柴油每公升19.8元，已是連續第三週汽柴油皆不調整。

中油表示，本週受颶風過後美國墨西哥灣區海上鑽油平台與設施重啟原油供應回升，且全球疫情依然嚴峻等因素影響，國際原油價格震盪走跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶44.05美元，較前週44.64美元下跌0.59美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.014元，國內油價依公式計算跌幅為1.02％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.7元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格均不調整，0.5元及0.7元皆由中油吸收。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。