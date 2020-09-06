新書分享會聽眾逾四分之三台東人 龍應台：意外且感動

文化部前部長、作家龍應台近日推出首部長篇小說《大武山下》已熱銷3萬冊，她今天下午在台東市桂田喜來登酒店辦「與龍應台面對面」新書分享會，現場座無虛席，370位讀者與龍應台共度難得的文學講座。

台東桂田喜來登酒店表示，五樓國際劇院共有330個座位，但今天追加40張椅子，還是坐滿滿，這也是繼去年5月鴻海創辦人郭台銘來台東演講，今年6月蔣勳講座客滿之後，再次出現滿座。

這場分享會有知名藝術大師江賢二、台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭夫人陳伶燕、文化處長鍾青柏等參與。饒慶鈴表示，《大武山下》有著龍應台以孩童似無止盡的好奇、田野調查者追根究抵的執著、文學家時而空靈，時而深沉的刻劃出大武山的生命哲思，更有著濃濃對土地與人文的關懷。

龍應台特別提到全國她只辦四場新書分享會，首場在台北國家圖書館、第二場在屏東，今天在台東是第三場，接著第四場是高雄。下午龍應台隨機調查在場聽眾，有四分之三是台東人，龍應台意外且感動「台東人對藝文活動非常重視」。

她說，選擇在屏東及台東、高雄辦分享會，原因是這三個縣市環繞在大武山，《大武山下》書中描寫人物、地名，還有台灣原生種的動物、植物數百種，都分布在這三縣市。