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新書分享會聽眾逾四分之三台東人 龍應台：意外且感動

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
龍應台今天下午2點在台東市桂田喜來登酒店五樓國際劇院舉辦《大武山下》新書分享會，並為書迷簽名。記者羅紹平／攝影
龍應台今天下午2點在台東市桂田喜來登酒店五樓國際劇院舉辦《大武山下》新書分享會，並為書迷簽名。記者羅紹平／攝影

文化部前部長、作家龍應台近日推出首部長篇小說《大武山下》已熱銷3萬冊，她今天下午在台東市桂田喜來登酒店辦「與龍應台面對面」新書分享會，現場座無虛席，370位讀者與龍應台共度難得的文學講座。

台東桂田喜來登酒店表示，五樓國際劇院共有330個座位，但今天追加40張椅子，還是坐滿滿，這也是繼去年5月鴻海創辦人郭台銘來台東演講，今年6月蔣勳講座客滿之後，再次出現滿座。

這場分享會有知名藝術大師江賢二、台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭夫人陳伶燕、文化處長鍾青柏等參與。饒慶鈴表示，《大武山下》有著龍應台以孩童似無止盡的好奇、田野調查者追根究抵的執著、文學家時而空靈，時而深沉的刻劃出大武山的生命哲思，更有著濃濃對土地與人文的關懷。

龍應台特別提到全國她只辦四場新書分享會，首場在台北國家圖書館、第二場在屏東，今天在台東是第三場，接著第四場是高雄。下午龍應台隨機調查在場聽眾，有四分之三是台東人，龍應台意外且感動「台東人對藝文活動非常重視」。

她說，選擇在屏東及台東、高雄辦分享會，原因是這三個縣市環繞在大武山，《大武山下》書中描寫人物、地名，還有台灣原生種的動物、植物數百種，都分布在這三縣市。

龍應台說，大武山下書中提到的蝴蝶蘭、烏頭翁、樟樹都是台東特有物種，為了寫這部長篇小說，她曾實地到台東踏勘，就如書中寫到的加羅板部落、加羅板溪等，她都到現場仔細的走過看過。

龍應台今天下午2點在台東市桂田喜來登酒店五樓國際劇院舉辦《大武山下》新書分享會，現場座無虛席。記者羅紹平／攝影
龍應台今天下午2點在台東市桂田喜來登酒店五樓國際劇院舉辦《大武山下》新書分享會，現場座無虛席。記者羅紹平／攝影
龍應台（左）今天下午2點在台東市桂田喜來登酒店五樓國際劇院舉辦《大武山下》新書分享會，台東縣長饒慶鈴（右二）也前往聆聽。記者羅紹平／攝影
龍應台（左）今天下午2點在台東市桂田喜來登酒店五樓國際劇院舉辦《大武山下》新書分享會，台東縣長饒慶鈴（右二）也前往聆聽。記者羅紹平／攝影

台東 龍應台

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