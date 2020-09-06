影／外籍航空搶進體驗活動 邀親子同遊桃園機場
新冠肺炎疫情持續，除了本國籍航空公司飛出「偽出國」航班，外籍航空公司也搶進機場體驗活動。在低成本航空公司營運佔有一席之地的馬來西亞亞洲航空（AirAsia），6日邀請數十位家長帶著小朋友進到桃園機場管制區內候機室，親自體驗航空從業人員的工作。
亞洲航空表示，為了回饋長久以來支持的旅客及粉絲，特別舉辦這次「AirAsia小小航空體驗班」活動，邀請爸媽帶著小朋友一起進到機場，體驗航空從業人員的日常工作內容。
6日下午1時30分數十位參加活動的親子家庭，聚集桃園機場第1航廈12號櫃台報到，接著進入管制區內B1R候機室，先後體驗為旅客辦理行李托運、候機室地勤登機廣播、空服員示範安全設備使用等航空公司空地勤人員日常作業程序，小朋友還可以穿著縮小版的空服員制服，與正牌空服員一起留下難得的身影。
小朋友上陣示範飛機上安全設備使用程序，雖然有點手忙腳亂，在空服員的協助下仍舊跟上進度，做出應有的示範動作，有模有樣。亞洲航空也在候機室特別準備了馬來西亞日常飲料「美露」，讓親子品嘗。
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