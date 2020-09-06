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政府擬修感染者21條 發起者：人權躍進 但有討論空間

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
該提案發起人葉柏岑，對衛福部回應表示感謝，認為台灣人權平等又跨進了一大步。記者簡浩正／攝影
該提案發起人葉柏岑，對衛福部回應表示感謝，認為台灣人權平等又跨進了一大步。記者簡浩正／攝影

有民眾日前在網路平台，發起感染者21條應修正符合法源與醫學實證提案，經民眾附議通過，主管機關日前也提前回應，朝修訂「危險性行為之範圍標準」研議。不過發起者與醫師認為，回應中的部分文字仍有待商榷外，也建議相關宣導文宣應增加出處，使美意更完善。

該提議人於今年五月份時，在國發會公共政策網路發起平台，發起「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第21條，應修正符合法源與醫學實證之提案」，經逾5000位民眾附議下提前達標，於7月7日通過。

該提案原訂主管機關須在兩個月（9月6日）回應，不過衛福部疾管署提前四天、於本月2日時正式回應，包含「愛滋病毒量測不到幾乎不會透過性行為傳染愛滋病毒」、製作宣導單張、朝修訂「危險性行為之範圍標準」研議，將穩定服藥且病毒量測不到的感染者之科學實證，納入危險性行為範圍判斷要件之一等回覆。

對此，記者專訪該提案發起人、聯合醫院陽明院區研究員葉柏岑，他表示感謝、認為對台灣人權平等來說又跨進了一大步，不過對疾管署所製作宣導文宣，他認為並未顯示出處或引用來源相當可惜，建議應補上其參考文獻或連結，讓宣導更具實證說明與意義。

葉柏岑說，提案在7月通過覆議後，疾管署8月先邀請他並找來露徳、紅絲帶等民團舉行討論會，由疾管署副署長羅一鈞主持；會中針對愛滋21條曾有修法、行政命令、把未遂拿掉等意見討論。而在取得共識後，疾管署另找專家召開「愛滋病防治及感染者權益保障會」（權障會）討論，進一步決議將穩定服藥且病毒量測不到的感染者之科學實證，納入危險性行為範圍判斷要件之一。

他說，如此新資訊跟實證可被台灣所接受，有助台灣未來公衛政策與福利上的邁進。此次連署過程時，很多受影響的朋友都參與其中，可從中理解為自己去努力跟倡議的過程。而在後續文字修訂與討論上，無論是納入判斷要件、或對司法單位的教育等，他希望政府能更參考醫學實證資料。

如日前提案通過時，疾管署在7月中旬就先行文，向法務及司法單位宣達說明「感染者維持病毒量測不到可預防透過性行為傳染愛滋病毒」內涵，這是非常大的一個邁進；而後續所做U=U學說單張文宣也是美意，但可惜的是並未提供文獻與學說資料，政府應帶頭說出具體實證、或疾管署參閱了哪些資料，讓民眾對於認知更有依據。

台灣愛滋病學會常務理事、北榮感染科醫師林錫勳，也對衛福部的回應表達肯定。但他對提案內容的「病毒量測不到等於不具傳染力(U=U)」上，衛福部回覆「愛滋病毒量測不到幾乎不會透過性行為傳染愛滋病毒」有疑義；因目前國外多項科學研究實證都顯示，若感染者病毒量達U=U後發生性行為至今，並沒有人因此被感染。而就醫師醫學上的訓練，是與否很清楚，沒有「幾乎」這樣的模糊空間，所以他認為此字眼仍有討論空間，希望疾管署等單位能再商榷。

北榮感染科醫師林錫勳（中），對衛福部的回應表達肯定。但他對於政府回應中的部分文字，認為仍有待商榷。記者簡浩正／攝影
北榮感染科醫師林錫勳（中），對衛福部的回應表達肯定。但他對於政府回應中的部分文字，認為仍有待商榷。記者簡浩正／攝影
葉柏岑對疾管署所製作U=U宣導文宣，認為並未顯示出處或引用來源，建議應補上其參考文獻或連結，讓宣導更具實證說明與意義。記者簡浩正／攝影
葉柏岑對疾管署所製作U=U宣導文宣，認為並未顯示出處或引用來源，建議應補上其參考文獻或連結，讓宣導更具實證說明與意義。記者簡浩正／攝影

愛滋病 性行為 衛福部

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