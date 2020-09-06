快訊

海關查扣偽標MIT口罩 還有其他國家隊入列

新增1例境外移入 40多歲男自菲律賓返台確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山高吊放跨越基隆鶯歌溪預力梁 北上全線要封閉8小時

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中山高速公路北上跨越基隆鶯歌溪的路肩預力梁受損，高公局預計7日晚間10點吊放新的預力梁。記者邱瑞杰／攝影
中山高速公路北上跨越基隆鶯歌溪的路肩預力梁受損，高公局預計7日晚間10點吊放新的預力梁。記者邱瑞杰／攝影

中山高速公路北上跨越基隆鶯歌溪的路肩預力梁受損，高公局預計7日晚間10點吊放新的預力梁，施工期間北上主線全面封閉。高公局表示，因為施工地點在基隆交流道出、入口匝道間，因此會導引車流先下交流道，再右轉麥金路上匝道，接回大業隧道進入基隆市中心。

高公局北區養護工程分局日前公告，為辦理「國道1號1K+093麥金路穿越橋預力梁更換工程」，中山高北上主線指標1公里400公尺到0公里950公尺路段，自9月7日晚間10點到8日上午6點封閉，禁止車輛通行，以利施工及安全。

北區養工分局內湖工務段表示，因為封閉地點位在北上基隆交流道出口和入口間，封路作業相對單純。施工期間，中山高北上車流可從基隆交流道匝道駛出，下平面道路後在麥金路口右轉，接著左轉上匝道，在大業隧道口駛回中山高主線，經大業隧道進入基隆市區。

內湖工務段指出，中山高基隆交流道路段跨越鶯歌溪，檢視發現北上最外側的預力梁受損，必須更換。工務單位先前已封閉路肩施工，拆除跨越溪床的預力梁。

新的預力梁已製作完成，工程單位預計7日晚間封閉土線吊掛及安裝預力梁，預計8日上午6點前完成。新的預力梁完工後，接著施作橋面板，施工地點路肩持續封閉，預計到10月間北車車道才能全面恢復通行。

中山高速公路北上跨越基隆鶯歌溪的路肩預力梁受損，高公局預計7日晚間10點吊放新的預力梁，施工期間北上主線全面封閉。記者邱瑞杰／攝影
中山高速公路北上跨越基隆鶯歌溪的路肩預力梁受損，高公局預計7日晚間10點吊放新的預力梁，施工期間北上主線全面封閉。記者邱瑞杰／攝影
中山高速公路北上跨越基隆鶯歌溪的路肩預力梁受損，高公局預計7日晚間10點吊放新的預力梁，施工期間北上主線全面封閉。記者邱瑞杰／攝影
中山高速公路北上跨越基隆鶯歌溪的路肩預力梁受損，高公局預計7日晚間10點吊放新的預力梁，施工期間北上主線全面封閉。記者邱瑞杰／攝影

基隆 國道 高速公路 車道

延伸閱讀

女子中山高離奇摔出車外 司機：警報先響安全門有異狀

基隆古蹟旁明信片藝術裝置 呼應大沙灣記憶

基隆觀光新玩法！基隆時空漫遊指南 古蹟結合明信片造型等8處裝置藝術

基隆鶯歌溪魚大量死疑汙染 環保局：水淺天熱溶氧不足

相關新聞

汽柴油連3凍 95無鉛維持24元

考量亞鄰最低價規定，台灣中油公司今天宣布，7日凌晨零時起，國內汽、柴油價格都不調整，國內發油量最大的95無鉛汽油維持每公升新台幣24元。 中油表示，各式油品參考零售價格，仍維持92無鉛汽油每公升22.5元、95無鉛汽油每公升24.0元、98無鉛汽油每公升26.0元、超級柴油每公升19.8元。

最後12小時登記！ 藝FUN券2.0中獎率不到1.0版一半

紙本藝FUN券今日晚上9時截止登記。截止昨天為止，預計發行60萬份的紙本藝FUN券，登記人數已破200萬，抽中率注定低於三成，不到第一波數位藝FUN券的一半。

懶人包／紙本藝FUN券今晚9時截止登記！ 13問答一次看

文化部的60萬份紙本藝FUN券，今天晚上9時截止登記。符合登記資格、尚未申請的三大群體，快準備好健保卡，今晚9時以前，到四大超商事務機登記抽籤。關鍵步驟提醒：找到超商事務機→插入健保卡→填入聯繫資料→領取小白單→登記完成等候抽籤。

農遊券17日到期使用率66% 農委會再推柚香券

正值文旦盛產季，為促進買氣，農委會推出農遊券二點零「柚香券」，買文旦滿六百元，即贈二五○元禮券，限量三萬份，不過昨開放登...

中山高吊放跨越基隆鶯歌溪預力梁 北上全線要封閉8小時

中山高速公路北上跨越基隆鶯歌溪的路肩預力梁受損，高公局預計7日晚間10點吊放新的預力梁，施工期間北上主線全面封閉。高公局表示，因為施工地點在基隆交流道出、入口匝道間，因此會導引車流先下交流道，再右轉麥金路上匝道，接回大業隧道進入基隆市中心。

台東大雨特報！ 沿海地區及馬祖易有長浪發生

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

AI浪潮 數位科技成醫療相關產業轉型契機

科技發展日新月異，在人工智慧（AI）、穿戴式裝置等發展下，醫療照護逐步跨出醫院圍牆，走向數位科技。台灣醫療科技整合學會理事長蘇軒表示，數位轉型 （Digital Transformation）已是全球趨勢，而在醫療方面也開始受到影響，無論是醫院或藥廠都有數位轉型的例子。

疫情壓力大！ 逾120萬人情緒困擾 職業經營者壓力最大

台灣自殺防治中心今公布疫情壓力指數調查結果，6月訪問2094位民眾的結果顯示，15歲以上民眾有將近五成過去一個月因疫情感到壓力，以日常生活壓力及工作經濟壓力為最大宗，壓力最大的職業別是經營者，第二名是白領，第三名是學生及專業人員。

青少年去年企圖尋短近八千人次 死亡率再創新高

台灣自殺防治中心今公布最新數據，青少年自殺死亡率達到每10萬人9.1人，已連續三年創新高，去年3萬5324人次企圖自殺，24歲以下就占25%，高達9328人次，大約三成是重複自殺。其中以15到24歲7991人次最多，該年齡層自殺死亡人數也增加22.4%。該年齡層生存率較高，平均27次自殺通報有一次死亡，全國跨年齡則是平均每9次自殺通報就有一次死亡。

睽違25年！世界最長版畫「迎媽祖」 中正紀念堂重現

世界最長版畫「迎媽祖」睽違台北25年，即起在中正紀念堂完整再現！這是版畫家林智信耗時20年創作、長達124公尺的版畫巨作，在世界各地受邀展出多次。闊別25年，這件「迎媽祖」長卷木刻版畫再度回到台北，在中正紀念堂大展「媽祖藝陣．土地印記–林智信邀請展」中展出。

颱風海神威脅日韓 基隆北海岸小心突發性大浪

中央氣象局今天觀測，今年第10號颱風海神將威脅日本及韓國，對台灣沒有直接影響，但沿海易有長浪，尤其基隆北海岸可能出現突發性大浪，海邊活動要特別小心。

針灸可治療身體不適 中醫師教你按穴位緩解頭痛

頭痛是臨床上很常見的症狀，治療上常會使用止痛藥治療，效果不錯，不過其實以針灸治療頭痛效果也很顯著，衛生福利部桃園醫院中醫師廖述禮指出，中醫臨床上以針灸治療疼痛的方式已被WHO認證。

熱門新聞

遊日必逛「唐吉訶德」台灣展店確定！首店插旗西門町

逾200萬人搶抽籤！紙本藝FUN券 明天最後1天登記

【2020周年慶】櫃姐曝光4種商品不要買！買了廠商狂笑

殺破狼周運勢／雙子小心遇到仇家 水瓶被主管出賣

影／不二坊蛋黃酥代購喊到2倍價 老婦幫排隊1天只賺400元

懶人包／紙本藝FUN券今晚9時截止登記！ 13問答一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。