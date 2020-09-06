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中山高吊放跨越基隆鶯歌溪預力梁 北上全線要封閉8小時
中山高速公路北上跨越基隆鶯歌溪的路肩預力梁受損，高公局預計7日晚間10點吊放新的預力梁，施工期間北上主線全面封閉。高公局表示，因為施工地點在基隆交流道出、入口匝道間，因此會導引車流先下交流道，再右轉麥金路上匝道，接回大業隧道進入基隆市中心。
高公局北區養護工程分局日前公告，為辦理「國道1號1K+093麥金路穿越橋預力梁更換工程」，中山高北上主線指標1公里400公尺到0公里950公尺路段，自9月7日晚間10點到8日上午6點封閉，禁止車輛通行，以利施工及安全。
北區養工分局內湖工務段表示，因為封閉地點位在北上基隆交流道出口和入口間，封路作業相對單純。施工期間，中山高北上車流可從基隆交流道匝道駛出，下平面道路後在麥金路口右轉，接著左轉上匝道，在大業隧道口駛回中山高主線，經大業隧道進入基隆市區。
內湖工務段指出，中山高基隆交流道路段跨越鶯歌溪，檢視發現北上最外側的預力梁受損，必須更換。工務單位先前已封閉路肩施工，拆除跨越溪床的預力梁。
新的預力梁已製作完成，工程單位預計7日晚間封閉土線吊掛及安裝預力梁，預計8日上午6點前完成。新的預力梁完工後，接著施作橋面板，施工地點路肩持續封閉，預計到10月間北車車道才能全面恢復通行。
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