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AI浪潮 數位科技成醫療相關產業轉型契機

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台灣醫療科技整合學會今舉行研討會，邀請多位專家分析精準健康、藥廠數位轉型、數位醫療照顧發展等議題。記者簡浩正／攝影
台灣醫療科技整合學會今舉行研討會，邀請多位專家分析精準健康、藥廠數位轉型、數位醫療照顧發展等議題。記者簡浩正／攝影

科技發展日新月異，在人工智慧（AI）、穿戴式裝置等發展下，醫療照護逐步跨出醫院圍牆，走向數位科技。台灣醫療科技整合學會理事長蘇軒表示，數位轉型 （Digital Transformation）已是全球趨勢，而在醫療方面也開始受到影響，無論是醫院或藥廠都有數位轉型的例子。

台灣醫療科技整合學會今上午以「 醫療數位轉型 」為題舉行研討會，邀請包含勤業眾信執行副總經理溫紹群、中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁、台灣醫療科技整合學會秘書長陳泰呈等各領域專家，分析精準健康、藥廠數位轉型案例、數位醫療照顧發展等議題。

溫紹群表示，現今各醫院都在推精準醫療，而消費者對自身健康監測的掌握程度比以前高，在健康感測相關技術進步帶動下，可即早處理潛在的健康風險。但他也認為如何善用醫療資料，成為推展精準醫療的挑戰。如現在的健保資料庫記錄了患者的治療方法、使用藥物、住院紀錄等，雖可協助醫師診斷，但不同醫院所搜集的資料與整理方式不盡相同，若能整合、取得一致性，建立資料互通，才能創造價值。

台灣醫療科技整合學會秘書長陳泰呈，則以協助某國際藥廠的藥物為例，講述藥廠數位轉型。他說在愛滋防治上，目前已有高風險接觸前可使用的PrEP用藥，但除該藥物貴、具隱私性，有民眾不好意思或不住在大都市而不好取得，他與團隊去年起在部分醫院的醫療流程上做整合，並與地區藥局藥師合作。

以民眾端來說，民眾取得處方箋、上傳處方箋跟繳費後，這份處方箋就會到所負責地區的藥師，由藥師親送。而在藥廠端方面，系統收到處方箋後，會自動通知藥廠出貨，並以線上金流結算，來避免現金支付時可能的誤差。此舉讓該藥處方箋需求數量成長、也保護需求者的隱私。

中山醫大附設醫院副院長曾志仁表示，醫療AI門檻近年門檻降低，各醫院都在推電子病例，健保也有影像上傳雲端分析，但這對醫療科技產業來說有時也是難題；如電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI）等AI影像檔案上傳雲端分析平台雖是美意，但檔案導入一張片子需要約兩分鐘，如果一名病人的診斷需看10張片子，數據導入就需20分鐘；而臨床醫師常規約半分鐘就能看完一張，AI的作業流程恐無法符合臨床作業。若雲端平台能直接與各醫院系統契合，就能大量節省時間，不過目前仍有軟硬體整合的障礙需克服。

勤業眾信執行副總經理溫紹群表示，如何善用醫療資料，成為推展精準醫療的挑戰。記者簡浩正／攝影
勤業眾信執行副總經理溫紹群表示，如何善用醫療資料，成為推展精準醫療的挑戰。記者簡浩正／攝影
中山醫大附設醫院副院長曾志仁表示，醫療作業可行性，對醫療科技產業來說有時也是難題。記者簡浩正／攝影
中山醫大附設醫院副院長曾志仁表示，醫療作業可行性，對醫療科技產業來說有時也是難題。記者簡浩正／攝影

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