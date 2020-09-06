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疫情壓力大！ 逾120萬人情緒困擾 職業經營者壓力最大

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台灣自殺防治中心執行長廖士程今報告自殺防治最新數據。記者邱宜君／攝影
台灣自殺防治中心執行長廖士程今報告自殺防治最新數據。記者邱宜君／攝影

台灣自殺防治中心今公布疫情壓力指數調查結果，6月訪問2094位民眾的結果顯示，15歲以上民眾有將近五成過去一個月因疫情感到壓力，以日常生活壓力及工作經濟壓力為最大宗，壓力最大的職業別是經營者，第二名是白領，第三名是學生及專業人員。

全國自殺防治中心執行長廖士程報告指出，今年受到新冠肺炎疫情影響，45.4%的15歲以上民眾過去一個月因疫情感到壓力，其中24.8%為日常生活壓力、23.4為工作經濟壓力、18.7為心理健康壓力、17%為身體健康壓力、10.8%為人際家庭壓力。

全國自殺防治中心主任李明濱表示，過去常見無業、離婚喪偶者的壓力最大。這次調查顯示，疫情期間最大的職業別是經營者，與離婚喪偶者程度相當，職業別第二名是白領，第三名是學生及專業人員。

另外，2020年全國有5.9%民眾有情緒困擾（推估121.5萬人）與2019年相比，具有情緒困的民眾比率從8.3%下降到5.9%。全國約有12.1%（推估247.4萬人）的15歲以上民眾，一生中曾經出現自殺的想法；另有2.2%（推估約44.3萬人）15歲以上民眾，曾於一年內認真想過要自殺。

廖士程指出，25到44歲主要死亡方式是燒炭自殺，墜樓在自殺方式的總名次正在升高，是15到24歲女性自殺方式的首位。李明濱表示，要防治跳樓自殺，一般商住大樓的管委會需要加強訓練，留意狀況不明的上樓者；學校宿舍頂樓應設置監視錄影器以利隨時監看，學校門窗則應設置安全裝置，可以打開通風，但是不能全開跳出。

李明濱表示，自殺是很嚴重的是公共衛生問題和社會問題，從產生自殺意念到自殺身亡，短則一、兩個月，長則一年到15年，中間有很多機會可以幫忙他。自殺防治需要同心協力、跨專業領域合作，以品質和安全為核心指標。

李明濱強調，自殺是可以預防的，但是一定要網網相連、面面俱到，所以世界衛生組織與國際自殺防治協會已經連續三年將9月10日世界自殺防治日的主題定為「同心協力防自殺」，需要立法保障和跨部會、跨領域的督促。

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