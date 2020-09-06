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青少年去年企圖尋短近八千人次 死亡率再創新高

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台灣自殺防治中心執行長廖士程今報告自殺防治最新數據。記者邱宜君／攝影
台灣自殺防治中心執行長廖士程今報告自殺防治最新數據。記者邱宜君／攝影

台灣自殺防治中心今公布最新數據，青少年自殺死亡率達到每10萬人9.1人，已連續三年創新高，去年3萬5324人次企圖自殺，24歲以下就占25%，高達9328人次，大約三成是重複自殺。其中以15到24歲7991人次最多，該年齡層自殺死亡人數也增加22.4%。該年齡層生存率較高，平均27次自殺通報有一次死亡，全國跨年齡則是平均每9次自殺通報就有一次死亡。

台灣自殺防治中心主任李明濱表示，去年平均每一小時就有4人企圖自殺，青少年十大死因第二位是自殺，僅次於意外，常見自殺原因是情感問題、課業壓力、網路霸凌或校園霸凌。20%自殺者是承受巨大的壓力，在青少年主要是課業和同儕，中年人主要是經濟和婚姻、老人主要是慢性疾病。

另外80%是有情緒精神障礙，最常見的是憂鬱症，伴隨嚴重的焦慮、恐慌、失眠、易怒、焦躁、緊張、網路成癮，若情緒困擾到無法負荷、無助無望，剛好接觸到致命工具，加上壓倒駱駝的最後一知道草，這根稻草往往只是一句話，不見得是很重要的事情，可能只是親人怒飆他說「去死」，他就真的去做了。

李明濱說，在自殺防治上，需要監控跳樓和跳水的熱點，例如加強水域巡邏隊。至於跳樓防治，一般商住大樓的管委會需要加強訓練，留意狀況不明的上樓者；學校宿舍頂樓應設置監視錄影器以利隨時監看，學校門窗則應設置安全裝置，可以打開通風，但是不能全開跳出。

李明濱指出，青少年自殺防治的一大重點是去汙名化，如果能去汙名，家長和老師才不會反對通報。「心情溫度計」的推廣也很重要，有助於青少年自我覺察。醫護人員及師長是重要的自殺防治守門人，透過主動關懷與積極傾聽（一問）、適當回應與支持陪伴（二應）、資源轉介與持續關懷（三轉介），可能多一句問候、多一分傾聽，就幫助他舒緩了壓力。

李明濱表示，壓力會影響身體症狀，這些人只有三成是重度憂鬱會看精神科，其他七成的都是看小而科或一般內科，所以醫護人員是重要的守門人。醫護人員每天總共接觸100萬人次的就醫民眾，如果能多問、多關懷，可以提高轉介協助、挽救生命的機會。去年有64萬人次護理人員接受自殺防治的再教育課程，自殺通報單位橫跨衛政、警政、勞政、學校，現在學校單位的通報和偵測也很積極。

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醫護人員 憂鬱症

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