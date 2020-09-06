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電視劇放生綠繡鳥挨批不良示範 最高可罰15萬元
公視電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」受歡迎，但日前出現劇中角色放生綠繡眼的片段，挨批不良示範。農委會在臉書發文表示，不能隨意棄養人為飼養動物，避免破壞環境及原生動物棲息地，否則可罰3萬元至15萬元。
農委會表示，「我的婆婆怎麼那麼可愛」其中有放生綠繡眼的片段，幸好劇組後來修改母片，給予大眾機會教育。隨意棄養放生可能導致破壞環境、農作物遭啃食、原生動物棲息地受到侵襲，在放生過程可能還會帶給動物傷害。
農委會說，根據動保法規定，飼主飼養的動物不得棄養，違反者可罰3萬元至15萬元。若是野生動物的話，根據野生動物保育法第32條規定，野生動物經飼養者，非經主管機關同意不得釋放，違反者可罰5萬元至25萬元罰鍰，若導致有破壞生態系之虞者，最高可處250萬元罰鍰。
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