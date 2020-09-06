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今北風挾帶境外臭氧 雲嘉南高屏空品可能「紅害」
環保署空品監測網指出，今天環境風場為偏北風，北風挾帶輕微境外臭氧影響台灣，且午後受光化作用影響，中南部地區臭氧濃度偏高，雲嘉南高屏局部地區可能達到「紅色警示」，馬祖及金門受中國東南沿海汙染物影響，汙染物濃度偏高。
今天各地空品，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏局部地區可能達紅色警示等級。
空品監測網說，7日環境風場逐漸轉為偏南風，西半部地區風速偏弱，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。花東空品區為「良好」等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區為「橘色提醒」等級。
8日環境風場為偏南風至東南風，西半部地區風速偏弱，汙染物仍易累積，需留意午後受光化作用影響使臭氧濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
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