「只要大家攏吃台灣米」 歌手嚴詠能猝逝 農業界惋惜

金曲歌王、50歲本土樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能，昨晚在表演台上演出，突然在台上昏倒，搶救之後仍不幸過世。嚴詠能被稱為農民歌手，他所做的「只要大家攏吃台灣米」堪稱是稻米界的國歌，農委會、農糧署舉辦任何稻米推廣活動，會場必定播放這首歌，突然過世，留給農業界無限懷念。

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，聽到意外消息傳來，眼淚掉個不停，她與嚴詠能認識十多年，嚴是一個愛鄉、愛土、愛農業的歌手，只要她有需要，有辦活動，嚴詠能必定義不容辭地來幫忙。

張美雪表示，民國95年崑濱伯成的稻米得到冠軍，以百萬獎金成立無米樂促進會，當時還不知道怎麼辦活動，也不知道應該請誰來，當時嚴詠能找了一輛遊覽車的演員來幫她辦活動，讓她非常感動。

她表示，那首「只要大家攏吃台灣米」 ，他也不斷拍影片更新畫面，拍嘉南農田水利會的水源、拍牛車，看到崑濱伯眼睛不好、行動比較不方便， 在田裡牽著濱伯的畫面，印在心裡，那是一種打從心底的敬佩、對長輩、對土地、對農業的感恩，讓她覺得感動。

張美雪說，嚴詠能出國，也常把台灣農民的精神、農村文化，遠播到美國、加拿大，農委會、農糧署賣米的時候，辦活動的時候，有表演的時候，永遠都會有這首「只要大家攏吃台灣米」歌曲，幾乎成為稻米界的國歌。兩年前嚴詠能也曾在表演場合臨時心臟不舒服，當初放了心臟支架，這次又突然倒下，令人難過不已。

嘉義前農業處長林良懋表示，當年張花冠、蔡英文的競選歌曲都是嚴詠能作的，當年曾代表縣長張花冠緊盯樂團編舞，嘉義的「嘉己人」這首歌就是他們做的，當年縣府、農業處的大型活動一定有他們，他稱讚嚴詠能是台灣農業的「吟遊詩人」，他的歌詞不是批判，是發人深省，堪稱最接地氣的活動表演。