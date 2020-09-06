雙眼牆結構減弱慢 吳德榮：海神對日韓構成極大威脅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強颱海神有雙眼牆結構，理論上強度雖已過顛峯，但減弱的速度，會比一般單眼牆颱風緩慢許多。

他說，海神颱風向北北西轉偏北，加速前進。海神暴風圈今晚起侵襲日本西部，明晨颱風中心從日本九州西方近海通過，明天上午登陸韓國、暴風圈橫掃朝鮮半島；接近陸地之前，強度僅稍微減弱，對日本西部、朝鮮半島構成極大威脅。

今明兩天大氣穩定，各地晴時多雲，中午前後陽光下微熱、早晚稍涼；僅花東及午後南部山區有局部陣雨的機率。今天北部21至35度、中部21至35度、南部22至35度、東部21至36度。

周二、周三水氣漸增，大氣不穩定，各地午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，中午前後微熱。

周四至周六低壓帶影響，水氣多；各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍以午後機率較高。北台灣氣溫略降、稍轉涼。

中央氣象局說，今天北部、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，凌晨3時新北龍洞、宜蘭蘇澳、台東、蘭嶼及馬祖已觀測到浪高2至4米左右的長浪。