外食早餐3地雷：培根薯餅、燒餅油條、麵包飲料

早餐是一天活力的來源，也能提升工作效率。但重要的是早餐的搭配，吃的內容更重要。

許多外食族每天的早餐不外乎火腿夾吐司配奶茶，更常見的是買便利商店的麵包配飲料。這樣的早餐除了無法帶來活力，長久下來還可能造成身體負擔。

西式早餐

炸物加工品 只帶來熱量

衛生福利部台東醫院營養師楊雅喬表示，西式早餐比中式早餐多樣化，舉凡種類變化多的漢堡、吐司、蛋餅或三明治，到迎合小朋友的鐵板麵、薯餅、炸雞塊、薯條及熱狗等，都是國人最常吃的西式早餐種類，殊不知有些西式早餐除了不營養，更可能危害人體健康。

哪些西式早餐不建議吃呢？楊雅喬說，油炸或油煎的盡可能不要吃，例如卡拉雞腿堡、炸雞塊、薯餅等，加工食品如培根、火腿、熱狗等最好少吃。飲料如奶茶、紅茶和咖啡牛奶等甜飲，也要少喝，這些早餐多半帶來肥胖及慢性病。

建議這樣吃：最好的方法還是「均衡飲食」，楊雅喬說，吃西式早餐最好吐司加蛋，還有搭配生鮮蔬菜，如果要加肉品，可選擇新鮮豬肉、雞肉或魚肉，不要選加工肉品。也建議不要塗抹美乃滋、乳瑪琳、果醬和其他抹醬，以最原始簡單的食材為主。飲料可選擇牛奶、保久乳、現打果汁或白開水。

便利商店早餐

麵包加飲料 最不健康

相較於傳統中式早餐店及西式早餐店，超商早餐強調快速方便，組合也很多元，有三明治、麵包、三角飯糰、地瓜、大熱狗及茶葉蛋等，搭配五花八門的飲品，就是一套早餐。楊雅喬表示，選擇便利商店的早餐，麵包配飲料是最不營養的早餐組合，尤其小朋友更不適合，最好輪流搭配不同的主餐或蔬果。

她說，現在便利商店的食品都有營養標示，不要只選擇單一食品當早餐充飢，有些人習慣只吃超商水果，最後出現血糖飆高情形；也有些人早餐只喝咖啡，雖然咖啡因有提神作用，但不建議只喝咖啡，還是要搭配其他食物，讓身體得到該有的活力來源。

建議這樣吃：均衡的早餐最好是多樣化搭配，譬如鮮奶、蔬果汁搭配茶葉蛋或三角飯糰；生鮮沙拉配豆漿或優酪乳等；如能再配上香蕉、芭樂、蘋果，就能滿足早餐的營養需求。

楊雅喬強調，現在很流行早午餐，把早餐和中餐一起解決，其實，一天只吃兩餐或三餐，這是個人習慣問題，重點在於攝取總量和吃的內容能夠維持一天生理的需求，兩餐或三餐都沒有關係。若一天吃三餐，吃的都是不均衡的東西，不如一天吃兩餐，但吃得均衡營養。

中式早餐

澱粉類多 不利血糖控制

國人吃中式早餐的比率約占一半，楊雅喬表示，中式早餐樣式不多，但講究的是吃飽飽，主要以澱粉類為主，包括飯、麵、燒餅、饅頭、包子、蘿蔔糕及粽子。這些高澱粉類長期吃多，對身體也不利，尤其糖尿病患者，吃這些食物血糖容易失控。此外，油炸類的油條、鍋貼、煎包，建議少吃為妙。

楊雅喬表示，中式早餐裡也常見到醃製品及加工品的食材，譬如醬瓜、花生麵筋、筍子、豆乳及肉鬆等，這些食材因添加了很多化學成分，吃多了也會影響身體健康，最好少吃。

建議這樣吃：中式早餐建議吃清淡一些，譬如饅頭加蛋，燒餅夾生菜，或選鮮蔬類的蛋餅，或稀飯配青菜，最好菜色選擇要有蛋、蔬菜、肉類等，不要太油，這樣才吃得均衡。至於飲品部分，豆漿最好選擇無糖，米漿因甜分高建議少喝，但可以選擇豆漿米漿混合的豆米漿，另湯品也可選擇清淡的蔬菜湯、鮮魚湯。