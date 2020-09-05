文旦買氣冷？農委會祭3萬張柚香券 上路首日只發出5％

每張面額250元的農遊券使用期限到9月17日只剩兩周，農委會今天表示，農遊券總共發出500萬份，使用率達66％，還有170萬份沒使用。農委會近日發出催票簡訊給中獎者，盼促進使用率。

另外，正逢文旦盛產季，農委會為促進文旦買氣，今天起開放登記柚香券，只發出1579張，占總發放券數3萬張的5％。農委會表示，柚香券限量發放，鼓勵民眾要搶要快。

農委會表示，農遊券合作單位包括休閒農場門票、農漁特產品或伴手禮，以及各項農業體驗活動，比如田園餐飲、生態、導覽等。農委會科長楊欣佳指出，農遊券使用地點以農會超市最踴躍，平日多集中在此。假日消費管道較多元，像是去農場等旅遊景點，或旅遊時順便在外縣市農會買伴手禮。

農委會表示，每消費250元即可抵用一張農遊券，但抵用時不能找零。農遊券也需跨區使用，以民眾居住地為準，比如住在中正區的民眾可拿農遊券到中山區消費。

柚香券部分，農委會農糧署指出，民眾只要到全台67間指定農會超市買文旦，單筆消費滿600元，即可登記250元柚香券；滿千元則可登記兩張，每一身分證或居留證號限登記一次。全台限量3萬張，發完為止。柚香券一樣開放在農會超市使用，鼓勵民眾選購各式農特產品。