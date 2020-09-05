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你登記了嗎？逾200萬人搶紙本藝FUN券 明最後1天登記

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逾200萬人搶抽籤！紙本藝FUN券 明天最後1天登記

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
明天是「紙本藝FUN券」最後一天登記日，根據統計，截至今天已超過200萬人登記抽籤。圖/擷取自文化部臉書
明天是「紙本藝FUN券」最後一天登記日，根據統計，截至今天已超過200萬人登記抽籤。圖/擷取自文化部臉書

明（6）日是文化部「紙本藝FUN券」最後一天登記日，根據文化部統計，截至今天已超過200萬人登記抽籤，文化部預計在下周二抽出60萬名得主。

為振興藝文消費，文化部在7月推出第一波「數位藝FUN券」，面額600元、總計發行了200萬份，開放從7月22日起使用至年底。根據文化部分析「數位藝FUN券」註冊年齡指出，19至64歲的註冊率達85％，18歲（含）以下及65歲（含）以上僅分別佔約9%及5％，占比相對低。

基於文化平權理念，針對65歲以上長者、18歲以下未成年兒少，還有身心障礙者等手機弱勢族群，文化部加碼推出「紙本藝FUN券」，自8月31日至9月6日每天上午9點到晚上9點止開放登記，符合資格的民眾只要憑健保卡，就可到7-Eleven、全家、OK、萊爾富等四大超商或上網登記抽籤。預計9月8日公開抽出60萬名得主。

文化部指出，第一波的「數位藝FUN券」至今消費金額近5億元，「紙本藝FUN券」截至今天已超過200萬人登記。

文化部 健保卡 未成年

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