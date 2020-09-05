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台北家扶：弱勢家庭大專生 逾7成靠打工賺學費

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台北家扶今舉辦大專獎助學金頒獎典禮活動，發出400萬元，減輕200名大專學子的學費、生活費負擔。圖/台北家扶中心提供
台北家扶今舉辦大專獎助學金頒獎典禮活動，發出400萬元，減輕200名大專學子的學費、生活費負擔。圖/台北家扶中心提供

根據台北家扶中心調查，弱勢家庭在經濟資源匱乏的狀況下，超過7成以上的大學生需要打工負擔學費、生活費，無法領取中低收入家庭補助的大學生，則高達9成需倚靠學貸，即便有領有補助，仍有近3成者無力負擔學費，需要靠貸款支應。台北家扶今舉辦大專獎助學金頒獎典禮活動，發出400萬元，減輕200名大專學子的經濟壓力。

就讀研究所碩一的小炫，自小罹患先天性疾病，5歲起就跟爺爺、奶奶相依為命，幾乎沒再見過父母，因家裡有房產，小炫無法領取中低收入補助，但祖孫三人生活辛苦，過去靠爺爺開計程車、奶奶當褓姆賺錢，但在小炫國、高中階段，年紀越來越大的老人家，無法再繼續工作。

小炫坦言，他歷經過自怨自艾的時期，身心狀態不穩定，接觸家扶後，不但學費、生活費受到幫助，家扶社工人員的關心，也協助他慢慢開闊心胸。

一直在有打工的小炫說，今年疫情爆發後，兼職工作一直被砍班，工作時數縮短，連工作獎金也延後發放，現在有家扶的獎助學金，讓他可以暫時緩口氣。

大二的阿翰，因爸爸罹患重症肌無力症，從小他就幫忙家裡做餐飲生意，跟著家人推餐車出去叫賣，現在則是利用課餘時間擔任救生員。阿翰說，家扶給的獎助學金，讓他覺得自己多少有幫忙減輕家中經濟負擔。

台北家扶中心主任謝曉雯指出，疫情爆發後，各行各業人力大量裁減，讓弱勢學子們的處境更加為難與困難，希望社會大眾一同協助這群學子，透過獎助學金，持續用愛補上孩子的學習缺口，讓學貸不再只是唯一出路，也大專學子們有更多的機會能充實自己。

研一的小炫，今年受疫情衝擊，打工時數銳減，收入瞬間減少，所幸有台北家扶的助學金支撐。圖/台北家扶中心提供
研一的小炫，今年受疫情衝擊，打工時數銳減，收入瞬間減少，所幸有台北家扶的助學金支撐。圖/台北家扶中心提供

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