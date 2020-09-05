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豬肉明年元旦標示產地 豬農：嚴查重懲力道要大

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
衛福部在今天上午公布美國進口豬肉萊克多巴胺的殘留容許值標準草案，內臟最多可含0.04ppm；屏東縣養豬協會理事長潘連周說，稽查、懲罰等配套措施更要落實且力道要大。圖／屏東縣政府提供
衛福部在今天上午公布美國進口豬肉萊克多巴胺的殘留容許值標準草案，內臟最多可含0.04ppm；屏東縣養豬協會理事長潘連周說，稽查、懲罰等配套措施更要落實且力道要大。圖／屏東縣政府提供

衛福部在今天上午公布美國進口豬肉萊克多巴胺的殘留容許值標準草案，內臟最多可含0.04ppm；屏東縣養豬協會理事長潘連周說，陳時中參考國際標準採取較嚴格標準，對進口美豬各部位採取較嚴格標準，雖有助減少進口數量，但進口後的稽查、懲罰等配套措施更要落實且力道要大，才能保障消費者和豬農權益，不過，豬農現階段仍堅守「零檢出」，不放棄任何藉由抗爭翻案的可能。

針對陳時中宣示明年元旦起含豬肉的食品要標示產地，滷肉飯、炸豬排、餃子館等肉品小吃業者表示肯定；恆春鎮洪姓滷肉飯業者說，店裡一直都是用國產溫豬肉，不用進口冷凍豬肉，豬肉來源標示就由肉品供貨商提供，相信對他們不會造成影響；東港餃子店吳姓老闆說，進口美豬打成絞肉做水餃內餡，煮熟後加上調味料，根本無法分辨，因價格差很大，一定會有人買來用，店家的信譽很重要，政府如何落實嚴查重懲是關鍵。

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