進口全豬皆訂萊劑殘留量 醫憂國內心血管疾病增

衛福部今宣布進口豬隻各部位的最大殘留容許值，嘉義縣前衛生局長、三總內分泌及新陳代謝科主治醫師祝年豐表示，開放各部位的殘留容許值後，最重要的是標示，一定要讓民眾有選擇的權利，若是沒有選擇權利，對於心血管疾病的潛在患者恐是一大危機，憂心未來會增加高血壓、心律不整、心悸、心臟病等患者，盼政府能做出把關的責任。

祝年豐表示，萊劑美豬「還是不要吃最好」，即使最後的殘留標準訂得比CODEX或日韓嚴格，但管理層面應該要跟進，要讓民眾在平常飲食時「完全安心」才是一個好政策，像是民眾不用怕業者標示不實，不用擔心吃內臟不會吃過量，這才是對的。

祝年豐表示，政府也應該要好好的教育民眾，已經罹患心血管疾病的患者，或是肝腎功能比較差的民眾，不要吃內臟類的食物，這類的患者本來就不該多吃，多吃就會增加併發症的機率。

他也提到，許多心血管疾病的患者是「潛在患者」，這些都可能因為在沒有好好標示，沒有選擇的狀態下增加風險。若是政府在管理上面沒有好好落實，站在公衛的角度上，恐會增加罹患心血管疾病的人數。