一張圖看海神颱風雙眼牆 今明兩天恐湧4米高大浪

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，海神颱風的雙眼牆結構已經維持一段時間，因為有高雲遮蔽，所以不清楚，現在高雲稍微消散，從真實色彩雲圖就可以看出雙眼牆結構。

他說，強烈颱風出現雙眼牆結構是很普遍的現象，只是有時清晰、有時比較模糊。

氣象局說，強颱海神上午8時的中心位置在琉球東南東方510公里海面上（花蓮東方1070公里海面上），以每小時13轉20公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺（即每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑120公里。

今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫陣雨，午後南部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅恆春半島、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫雷陣雨。今、明兩天東半部、台南以北沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較強風浪；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖亦有長浪發生的機率。

「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，颱風沒來，但長浪來了，海神颱風遠遠送來了長浪，今天東半部、北部海域浪高將迅速增大，以下區域今明兩天要注意2至4米大浪，包括東半部沿海、蘭嶼綠島、基隆北海岸、馬祖、恆春半島。