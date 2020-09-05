快訊

一年拾獲近6萬張悠遊卡 3年累計餘額1600多萬全歸北捷

南投女童疑遭虐殺埋屍案 女童生父：前妻無良還成幫兇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看海神颱風雙眼牆 今明兩天恐湧4米高大浪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
強烈颱風海神的雙眼牆。圖／取自鄭明典臉書
強烈颱風海神的雙眼牆。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，海神颱風的雙眼牆結構已經維持一段時間，因為有高雲遮蔽，所以不清楚，現在高雲稍微消散，從真實色彩雲圖就可以看出雙眼牆結構。

他說，強烈颱風出現雙眼牆結構是很普遍的現象，只是有時清晰、有時比較模糊。

氣象局說，強颱海神上午8時的中心位置在琉球東南東方510公里海面上（花蓮東方1070公里海面上），以每小時13轉20公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺（即每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑120公里。

今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫陣雨，午後南部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅恆春半島、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫雷陣雨。今、明兩天東半部、台南以北沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較強風浪；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖亦有長浪發生的機率。

「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，颱風沒來，但長浪來了，海神颱風遠遠送來了長浪，今天東半部、北部海域浪高將迅速增大，以下區域今明兩天要注意2至4米大浪，包括東半部沿海、蘭嶼綠島、基隆北海岸、馬祖、恆春半島。

「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，適逢周休假日，天氣又不錯，一定很多朋友想去海邊玩，「海景誠可貴，生命價更高」，如果想前往上述海邊看看風景透透氣，一定要與海保持足夠的安全距，並提高警覺、隨時注意安全。

今天東半部、北部海域浪高將迅速增大，以下區域今明兩天要注意2至4米大浪，包括東半部沿海、蘭嶼綠島、基隆北海岸、馬祖、恆春半島。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
今天東半部、北部海域浪高將迅速增大，以下區域今明兩天要注意2至4米大浪，包括東半部沿海、蘭嶼綠島、基隆北海岸、馬祖、恆春半島。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

氣象局 颱風 馬祖

延伸閱讀

7月豪雨才重創 日本熊本民眾憂颱風海神來襲

颱風海神直撲 日本九州約千間7-11預防性停業

8月以來已8個颱風 專家：熱帶海面可能再度趨於平靜

「海神不來長浪會來」 台東今晨觀測到1.8米長浪

相關新聞

高雄今連兩震！ 11:27規模3.1地震 最大震度高雄4級

地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，今天上午11時27分左右，高雄市突然一陣搖晃，發生芮氏規模3.1有感地震，地震深度7....

強颱海神撲向日韓 吳德榮：強度近巔峰

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強烈颱風海神的颱風眼圓而清澈，強度已近巔峰；海神...

8月以來已8個颱風 專家：熱帶海面可能再度趨於平靜

海神颱風昨天增強為今年西北太平洋第一個強烈颱風，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，太平洋高壓偏弱，因此海神颱風將逐漸北轉...

破天荒！蛋黃酥名店「不二坊」配合防疫 9月9日起暫停現場販售

彰化蛋黃酥名店不二坊在中秋節前到一個月，如同往年生意搶搶滾，每天排隊人龍溢出騎樓，沒想到在買氣最旺之際，今天貼出公告，也...

北捷一年拾獲近6萬張悠遊卡 3年累計1600多萬已屬北捷

北捷每天平均運量達200萬人次，很多人使用悠遊卡，據北捷統計，旅客一年遺失在捷運站的悠遊卡已經將近6萬張。其中從2016...

一張圖看海神颱風雙眼牆 今明兩天恐湧4米高大浪

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，海神颱風的雙眼牆結構已經維持一段時間，因為有高雲遮蔽，所以不清楚，現在高雲稍微消散，從真實...

參考北捷！ 台鐵首清點無主電子票證 收穫近2千張

台北捷運定期清查旅客遺失悠遊卡等電子票證，若一定期限未認領得以變現，每年約可進帳500萬元。台鐵局說，決定參考北捷變現做...

速食店沒送餐到桌邊服務 男子怒砸號碼牌推員工嗆：我是常客

有時候到速食餐廳用餐時，因為有時候餐點為現做，無法一下子提供給客人，店家會請客人拿著號碼牌，請客人持號碼牌到櫃台領餐，但彰化有一家速食店，卻因為給客人號碼牌請他待會來領餐，客人因此勃然大怒，甚至把號碼牌往櫃檯砸，還衝向櫃檯推了店員一把，一連串的動作嚇壞了櫃檯人員，原因只因為他說「我是常客耶」。

高雄機場偽出國來了！長榮規畫已報交部 中秋再推賞月專機

全球疫情遲未受到控制，「偽出國」滿足民眾出國慾。從8月6日開始，由台灣虎航打頭陣，星宇航空、中華航空、長榮航空相繼推出專...

台鐵國慶連假加開146班 9月10日凌晨開放搶票

因應國慶連假疏運旅客需要，台鐵局今天宣布自10月8日（四）起至10月12日（一），共五天期間，全線加開各級列車總計146...

北市107家門市限定！全聯7日開賣超夯撞色款中衛口罩

為與民眾共同防疫，全聯福利中心除持續提供平價的口罩跟酒精等防疫商品外，也將於9月7日開賣「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包...

「海神不來長浪會來」 台東今晨觀測到1.8米長浪

中央氣象局今天上午發布長浪即時訊息，今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，台東上午6時已...

熱門新聞

農遊券2.0免抽獎！1分鐘搞懂柚香券怎麼花

限量3萬盒！萊爾富「軍墨綠」炫彩醫療口罩9月12日開賣

破天荒！蛋黃酥名店「不二坊」配合防疫 9月9日起暫停現場販售

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

即戰力也沒用！她曝外商面試只看2條件 網友揭內幕：寧找沒經驗的

軍墨綠炫彩醫療口罩來了！萊爾富開賣3萬盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。