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高雄今連兩震！ 11:27規模3.1地震 最大震度高雄4級
地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，今天上午11時27分左右，高雄市突然一陣搖晃，發生芮氏規模3.1有感地震，地震深度7.9公里，最大震度落在高雄市桃源4級。這也是今天同個地區發生第二起地震。
根據地震報告，該起地震震央位在高雄市政府東北方82.5公里 ，位於高雄市桃源區。
至於今天凌晨3時52分，高雄市政府東北方 83.6 公里，位於高雄市桃源區也發生規模4.1有感地震，地震深度5公里，最大震度高雄市4級，嘉義縣、台南市2級，台東縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、彰化縣則是1級。
氣象局地震測報中心說，高雄桃源區過去20年來，地震活動比較常見，且通常規模就是落在3、4。由於地震可能連著來，今天還是有可能會有類似規模地震發生，但規模都不會太大。
地震測報中心說，台灣在兩大板塊碰撞擠壓影響之下，會發生地震，該地區特性是每一陣子就會有規模3、4地震，是地方的特徵，無須過度擔心。
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