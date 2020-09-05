快訊

交保後首次發聲 林明進現身加利工廠：今天可以開始退貨

球王的屈服：梅西「被迫留隊」...體壇商戰的醜惡計中計？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參考北捷！ 台鐵首清點無主電子票證 收穫近2千張

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵局說，目前已清點出1834張無主電子票證。本報資料照片
台鐵局說，目前已清點出1834張無主電子票證。本報資料照片

台北捷運定期清查旅客遺失悠遊卡等電子票證，若一定期限未認領得以變現，每年約可進帳500萬元。台鐵局說，決定參考北捷變現做法，8月首度發函要各車站員工將拾得票證造冊。據台鐵局統計，截至目前共1834張，以每張餘額100元計算，進帳約20萬元。

按照台鐵以往做法，若有旅客拾獲無記名電子票證，會先公告六個月，無人認領就歸該民眾所有；如未填寫資料，則歸地方政府。另外如果是自家員工拾獲，公告期滿後，到一年還是無人認領，則歸台鐵所有，存放於車站，並未寄回票證公司。

對於局內從業人員拾得並經公告期滿仍未領取的電子票證，後續該如何處理，台鐵8月對內發布公告。公告提及，無記名電子票證得變現繳庫，以有效增加路局收入，為退款作業順利，會由運務處統一向電子票證公司辦理。請各段彙整轄內各車站符合從業人員拾得、公告期滿、未有受領權人認領等三條件票證，並以票證公司分類造冊。

對此，台鐵局說，依據交通部99年函示，台鐵從業人員拾得遺失物，應依鐵路法第53條第1項規定辦理：「對於所有人不明之運送物、寄存品或遺留物，鐵路機票構應公告招領。經公告一年後仍無權利人領取時，鐵路機構即取得其所有權。」

台鐵局說，以台鐵從業人員拾得且經公告期滿仍未有受領權之人領取之票證，將辦理票證退款入公庫，上述作法亦參酌其他運輸業者（如：台北捷運）並無違法及套現行為。

台鐵說，若旅客或民眾於車輛或站區拾獲遺失物，交由鐵路機構公告以及後續處理，則適用民法第803條至807條之1相關規定，遺失物自通知或最後招領之日起逾六個月，未經有受領權之人認領者，由拾得人取得其所有權。

除了經常拾獲電子票證，台鐵局說手機、雨傘、錢包、帽子、土產都是常見之物，比較特別的則有骨灰罈、神像、助行器等。

台灣高鐵公司則說，公司對旅客遺失物均以審慎態度處理，高鐵人員拾獲遺失物後，會進行檢視、建檔及入庫作業，若可查詢遺失人之聯絡資料則會主動聯繫遺失人前來認領；若無法查詢遺失人，即會進行後續建檔與入庫保管等待人員認領。

高鐵說，若拾獲悠遊卡／一卡通聯名卡，高鐵公司將先聯繫發卡機構，由發卡機構聯繫遺失人。若逾期未領回，高鐵公司再將卡片寄回發卡機構。若拾獲單純之悠遊卡／一卡通卡片，且無法聯繫遺失人，則寄還發卡單位後續處理。

台鐵 高鐵

延伸閱讀

林右昌：鐵路要留 基隆我說了算

大陸鐵路暑運 旅客4.56億人次

第2條進藏鐵路…習推「川藏鐵路」 最終段動工近了

柯文哲：台北捷運做得比新加坡好 滿意度達95%

相關新聞

高雄今連兩震！ 11:27規模3.1地震 最大震度高雄4級

地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，今天上午11時27分左右，高雄市突然一陣搖晃，發生芮氏規模3.1有感地震，地震深度7....

強颱海神撲向日韓 吳德榮：強度近巔峰

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強烈颱風海神的颱風眼圓而清澈，強度已近巔峰；海神...

8月以來已8個颱風 專家：熱帶海面可能再度趨於平靜

海神颱風昨天增強為今年西北太平洋第一個強烈颱風，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，太平洋高壓偏弱，因此海神颱風將逐漸北轉...

破天荒！蛋黃酥名店「不二坊」配合防疫 9月9日起暫停現場販售

彰化蛋黃酥名店不二坊在中秋節前到一個月，如同往年生意搶搶滾，每天排隊人龍溢出騎樓，沒想到在買氣最旺之際，今天貼出公告，也...

參考北捷！ 台鐵首清點無主電子票證 收穫近2千張

台北捷運定期清查旅客遺失悠遊卡等電子票證，若一定期限未認領得以變現，每年約可進帳500萬元。台鐵局說，決定參考北捷變現做...

速食店沒送餐到桌邊服務 男子怒砸號碼牌推員工嗆：我是常客

有時候到速食餐廳用餐時，因為有時候餐點為現做，無法一下子提供給客人，店家會請客人拿著號碼牌，請客人持號碼牌到櫃台領餐，但彰化有一家速食店，卻因為給客人號碼牌請他待會來領餐，客人因此勃然大怒，甚至把號碼牌往櫃檯砸，還衝向櫃檯推了店員一把，一連串的動作嚇壞了櫃檯人員，原因只因為他說「我是常客耶」。

高雄機場偽出國來了！長榮規畫已報交部 中秋再推賞月專機

全球疫情遲未受到控制，「偽出國」滿足民眾出國慾。從8月6日開始，由台灣虎航打頭陣，星宇航空、中華航空、長榮航空相繼推出專...

台鐵國慶連假加開146班 9月10日凌晨開放搶票

因應國慶連假疏運旅客需要，台鐵局今天宣布自10月8日（四）起至10月12日（一），共五天期間，全線加開各級列車總計146...

北市107家門市限定！全聯7日開賣超夯撞色款中衛口罩

為與民眾共同防疫，全聯福利中心除持續提供平價的口罩跟酒精等防疫商品外，也將於9月7日開賣「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包...

「海神不來長浪會來」 台東今晨觀測到1.8米長浪

中央氣象局今天上午發布長浪即時訊息，今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，台東上午6時已...

凌晨3：52高雄市桃源區規模4.1地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，5日3時52分發生芮氏規模4.1地震，地震深度5.0公里，震央位於高雄市政府東北方83.6公里(...

台鐵鳴日號1月上路 雄獅等業者爭食鐵道旅遊5億大餅

國外新冠肺炎疫情持續嚴峻，國內旅遊大爆發。為迎接2022年鐵道觀光旅遊年，台鐵全新美學環島觀光列車「鳴日號」預計明年1月...

熱門新聞

農遊券2.0免抽獎！1分鐘搞懂柚香券怎麼花

限量3萬盒！萊爾富「軍墨綠」炫彩醫療口罩9月12日開賣

破天荒！蛋黃酥名店「不二坊」配合防疫 9月9日起暫停現場販售

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

即戰力也沒用！她曝外商面試只看2條件 網友揭內幕：寧找沒經驗的

軍墨綠炫彩醫療口罩來了！萊爾富開賣3萬盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。