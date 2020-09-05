參考北捷！ 台鐵首清點無主電子票證 收穫近2千張

台北捷運定期清查旅客遺失悠遊卡等電子票證，若一定期限未認領得以變現，每年約可進帳500萬元。台鐵局說，決定參考北捷變現做法，8月首度發函要各車站員工將拾得票證造冊。據台鐵局統計，截至目前共1834張，以每張餘額100元計算，進帳約20萬元。

按照台鐵以往做法，若有旅客拾獲無記名電子票證，會先公告六個月，無人認領就歸該民眾所有；如未填寫資料，則歸地方政府。另外如果是自家員工拾獲，公告期滿後，到一年還是無人認領，則歸台鐵所有，存放於車站，並未寄回票證公司。

對於局內從業人員拾得並經公告期滿仍未領取的電子票證，後續該如何處理，台鐵8月對內發布公告。公告提及，無記名電子票證得變現繳庫，以有效增加路局收入，為退款作業順利，會由運務處統一向電子票證公司辦理。請各段彙整轄內各車站符合從業人員拾得、公告期滿、未有受領權人認領等三條件票證，並以票證公司分類造冊。

對此，台鐵局說，依據交通部99年函示，台鐵從業人員拾得遺失物，應依鐵路法第53條第1項規定辦理：「對於所有人不明之運送物、寄存品或遺留物，鐵路機票構應公告招領。經公告一年後仍無權利人領取時，鐵路機構即取得其所有權。」

台鐵局說，以台鐵從業人員拾得且經公告期滿仍未有受領權之人領取之票證，將辦理票證退款入公庫，上述作法亦參酌其他運輸業者（如：台北捷運）並無違法及套現行為。

台鐵說，若旅客或民眾於車輛或站區拾獲遺失物，交由鐵路機構公告以及後續處理，則適用民法第803條至807條之1相關規定，遺失物自通知或最後招領之日起逾六個月，未經有受領權之人認領者，由拾得人取得其所有權。

除了經常拾獲電子票證，台鐵局說手機、雨傘、錢包、帽子、土產都是常見之物，比較特別的則有骨灰罈、神像、助行器等。

台灣高鐵公司則說，公司對旅客遺失物均以審慎態度處理，高鐵人員拾獲遺失物後，會進行檢視、建檔及入庫作業，若可查詢遺失人之聯絡資料則會主動聯繫遺失人前來認領；若無法查詢遺失人，即會進行後續建檔與入庫保管等待人員認領。

高鐵說，若拾獲悠遊卡／一卡通聯名卡，高鐵公司將先聯繫發卡機構，由發卡機構聯繫遺失人。若逾期未領回，高鐵公司再將卡片寄回發卡機構。若拾獲單純之悠遊卡／一卡通卡片，且無法聯繫遺失人，則寄還發卡單位後續處理。