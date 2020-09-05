速食店沒送餐到桌邊服務 男子怒砸號碼牌推員工嗆：我是常客

有時候到速食餐廳用餐時，因為有時候餐點為現做，無法一下子提供給客人，店家會請客人拿著號碼牌，請客人持號碼牌到櫃台領餐，但彰化有一家速食店，卻因為給客人號碼牌請他待會來領餐，客人因此勃然大怒，甚至把號碼牌往櫃檯砸，還衝向櫃檯推了店員一把，一連串的動作嚇壞了櫃檯人員，原因只因為他說「我是常客耶」。

網友在臉書「爆料公社」發文說，家人在彰化市某間速食店打工，幫一名客人點餐內用，其中一個餐點還沒好，客氣的跟他說稍等五分鍾，拿著號碼牌來取餐就可以了，結果客人呆站遠方約2分鐘，突然爆氣，把號碼牌丟向櫃檯人員，怒罵王八蛋，接著還衝向櫃檯推了店員一把，這一連串動作嚇壞櫃檯人員，客人咆哮表示「店裡的人都知道我是常客，都會主動送餐點來位子上，搞什麼東西」，讓原PO無法理解「他該不會以為拿到熟客券就變常客了吧？」。

其他網友看到奧客暴怒的理由也傻眼「他是不是以為速食店有收10%服務費？」、「是有多常？有常到店裡的柱子是用你的錢買的膩？」、「又一個花錢就是大爺的奧客～有種請大廚在家啦⋯下細下井！」、「常客了不起啊，我每次都點二份餐不就是VIP了嗎？」、「常客又如何？以為有特權嗎？如果你來吃飯還要付錢，代表你還不夠常客不夠貴賓啦！」。

也有網友表示「該門市直接硬起來，直接拒絕該客永久消費，都已經傷害到你們的員工了，別再息事寧人了！」、「怎麼每次有這種狀況的都會說自己是常客啊？ 拜託！別把常客的素質拉低了，以後常客的解釋會不會變成常常出現的奧客！」原PO後來也表示，最後其他客人看不下去，幫忙報警，警察來了也只是查查資料，草草了事，他認為在台灣服務業就該死嗎？棺材都踏一半了，脾氣還這麼暴躁，哪天直接躺了也不知道。