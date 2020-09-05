高雄機場偽出國來了！長榮規畫已報交部 中秋再推賞月專機

全球疫情遲未受到控制，「偽出國」滿足民眾出國慾。從8月6日開始，由台灣虎航打頭陣，星宇航空、中華航空、長榮航空相繼推出專機搶客。根據本報掌握，有別於桃園國際機場出發的航班，長榮正在規畫從高雄機場「偽出國」。交通部民航局昨已經報交通部，待交通部報指揮中心同意即可執行。

長榮說，為回應高雄民眾的期待，目前也在同步規畫高雄的中秋賞月專機，相關細節將會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。

長榮說，類出國班機廣受好評，繼上次父親節推出Hello Kitty夢想機後，將於中秋連假10月1日至10月4日連續推出四班賞月專機，每天飛航一班，並特別選定深受航空迷青睞的波音787-10飛航桃園-桃園航班，之後也規畫在各大節慶陸續推出主題類出國航班。

對於是否有規畫桃園機場以外的航班，華航說，近期推出小小空服員夢想起飛微出國體驗活動，創下空前佳績，為回饋旅客對華航的支持，將於後續推出加場版，規畫於國內其他航點出發，前進南台灣。

星宇表示，偽出國航班持續規畫中，至於哪些時間點，請大家期待。至於從其他地點出發，如果法規允許會再做評估。