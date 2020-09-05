台鐵國慶連假加開146班 9月10日凌晨開放搶票

因應國慶連假疏運旅客需要，台鐵局今天宣布自10月8日（四）起至10月12日（一），共五天期間，全線加開各級列車總計146班、加掛車廂399輛，9月10日下周四凌晨0時時起，開放便利商店、網路及電話語音訂票。

台鐵說，該次加開列車包含東部地區10月9日至11日樹林花蓮直達優惠復興號六班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價，同時為加強疏運旅客，10月8日至12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局說，自9月10日0時起至9月12日24時止，將優先開放常態實名制優先訂票，符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂10月8日至10月12日之乘車票，未訂完座位自9月13日0時起全面開放一般旅客訂票。

七班常態實名制車次包含花蓮為206次（周六行駛）、207次（每日行駛）、238次（周一至六行駛）及240次（周日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。台東為405次（周六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

台鐵說，10月8、9日及11日東線加開四班實名制自強號列車，9月11日0時起至乘車前三日止優先開放今年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口，與國民身份證統一編號第1碼為Ｕ或Ｖ及上開二者之配偶與直系血親一親等國民訂票，未訂完座位自乘車前兩日0時起開放一般旅客訂票。