聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市107家門市限定！全聯7日開賣超夯撞色款中衛口罩
為與民眾共同防疫，全聯福利中心除持續提供平價的口罩跟酒精等防疫商品外，也將於9月7日開賣「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」（5入+收納袋），每包售價149元，顏色共有4款，分別為月河藍+炫綠、月河藍+黑、深丹寧+炫霓紫、潮橘+黑，顏色隨機出貨，恕無法指定，且僅限定台北市指定107家門市販售，每人限購1包，數量有限，售完為止。每店販售數量與開賣時間，皆以各門市開門營業時間為準。
全聯表示，2020年初起疫情持續升溫，面對外部嚴峻環境，全聯透過平穩物價、安定供給，為社會的穩定貢獻一已之力。因應近來再度回溫的口罩搶購潮，這次特別跟廠商爭取到販售「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」，顏色共有4款，隨機出貨，皆以門市現場販售現貨為準。另也呼籲防疫商品無需過度囤貨，全聯將持續提供安心又便宜的防疫商品，滿足民眾購買需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言