北市107家門市限定！全聯7日開賣超夯撞色款中衛口罩

有時候到速食餐廳用餐時，因為有時候餐點為現做，無法一下子提供給客人，店家會請客人拿著號碼牌，請客人持號碼牌到櫃台領餐，但彰化有一家速食店，卻因為給客人號碼牌請他待會來領餐，客人因此勃然大怒，甚至把號碼牌往櫃檯砸，還衝向櫃檯推了店員一把，一連串的動作嚇壞了櫃檯人員，原因只因為他說「我是常客耶」。

2020-09-05 11:23