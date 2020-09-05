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8月以來已8個颱風 專家：熱帶海面可能再度趨於平靜

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
海神颱風。圖／取自氣象局網站
海神颱風。圖／取自氣象局網站

海神颱風昨天增強為今年西北太平洋第一個強烈颱風，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，太平洋高壓偏弱，因此海神颱風將逐漸北轉，經過琉球群島北部後，侵襲日本九州以及韓國釜山一帶，對於當地的防災壓力相當大。

他說，尤其是韓國釜山，很可能是繼梅莎颱風之後，短短7天內面臨的第二個中度以上等級颱風，過去相當罕見，未來隨著氣候變遷，這種過去極為少見的氣象災害有可能逐漸變成常態。

由於海神颱風在台灣以東有一段距離的地方北上，吳聖宇說，對台灣來說，反而帶來較為乾燥的偏北風環境，水氣並不多，今天北部、東北部雲量較多，部分迎風面地區有局部短暫陣雨，背風面的中南部山區、花東山區午後仍有熱對流發展機會，熱對流發展的位置可能出現短時較大雨勢，前往山區活動還是要多加注意午後的天氣變化。

明天風向轉為偏北風到西北風，預期水氣會更少一些，大部分地方為晴到多雲天氣，花東地區位於背風面，山區午後還是會有局部熱對流降雨機會，天氣相對不穩定一些。

今明兩天雖然是以偏北風為主的環境，不過白天許多地方有陽光，溫度還是可以來到33-34度以上，感受還是會比較熱，夜晚清晨較為舒適，北風影響下，北台灣部分地區可能有些微涼。

吳聖宇說，下周的天氣目前來看變動較多，海神颱風北上消失後，太平洋高壓有逐漸西伸趨勢，但是勢力並不夠強，台灣位於高壓邊緣，大致為西南風環境，水氣增多，天氣狀態不太穩定，迎風面中南部有局部短暫陣雨，其他地方有午後雷雨，對流發展較為旺盛的區域還是有可能出現局部較大雨勢。

不過，他說，熱帶海面看起來可能會再度趨於平靜，暫時沒有新颱風繼續發生的預測，自8月以來短短一個多月內已經趕進度一般的連續生成8個颱風，進入9月上旬後半到中旬這段期間似乎又會平緩下來，下一輪颱風再度開始活躍的時間點還不確定，有待觀察。

颱風 韓國

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