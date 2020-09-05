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「海神不來長浪會來」 台東今晨觀測到1.8米長浪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局今天上午發布長浪即時訊息。圖／取自氣象局網站
中央氣象局今天上午發布長浪即時訊息。圖／取自氣象局網站

中央氣象局今天上午發布長浪即時訊息，今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，台東上午6時已觀測到浪高1.8米左右的長浪。

今天北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後南部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，午後南部及東部山區有局部短暫雷陣雨。

今、明兩天東半部、中部以北沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較強風浪；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖亦有長浪發生的機率。

海神颱風昨天增強為強颱，氣象局官方臉書粉絲專頁「報天氣 - 中央氣象局」表示，海神不來，長浪會來，今天至下周二，北部、東半部、恆春半島及馬祖沿海地區，易有3-4米的長浪，「很恐怖」，海邊活動一定要特別注意安全。

馬祖 恆春 氣象局 颱風

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