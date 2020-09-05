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強颱海神撲向日韓 吳德榮：強度近巔峰
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強烈颱風海神的颱風眼圓而清澈，強度已近巔峰；海神颱風近中心最大平均風速已達53米／秒（105浬／時），是今年最強、且是第一個強烈颱風；向北北西轉偏北，加速前進。
他說，強颱海神暴風圈明晚起侵襲日本西部，下周一晨颱風中心通過日本九州西方近海，下周一近午登陸韓國、暴風圈橫掃朝鮮半島；接近陸地之前，強度僅微幅減弱，對日本西部、朝鮮半島構成極大威脅。
吳德榮說，今天盛行微弱東北風，水氣略多，迎風面北海岸、東半部有局部零星降雨，中南部地區及花東山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。北部23至33度、中部24至35度、南部23至36度、東部23至35度。
明天、下周一天氣好轉，各地晴時多雲，中午前後陽光下微熱；僅中南部山區午後及花東有局部陣雨的機率。
下周二水氣漸增，大氣不穩定，各地午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
下周三至周五低壓帶影響，水氣多；各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，機率仍以午後較高。北台灣氣溫略降、稍轉涼。
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