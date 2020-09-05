破天荒！不二坊不敵新冠肺炎 9/9起暫停現場販售

彰化蛋黃酥名店不二坊在中秋節前到一個月，如同往年生意搶搶滾，每天排隊人龍溢出騎樓，沒想到在買氣最旺之際，今天貼出公告，也同步在Google地圖公告「9/9-9/26停止現場販售」，業者說明，主要是配合政府新冠肺炎政策，但先前已完成預訂的客人，期間正常出貨。

轄區民生派出所指出，這段時間為避免排隊人潮與車流影響交通，都不斷與業者溝通，但也是臨時得知業者將暫停現場販售的消息。

不二坊蛋黃酥原本只有中秋節前才出現人龍，但這兩年網路推波助瀾下，一遇到節慶前夕又會出現排隊人潮，店家蛋黃酥已成彰化伴手禮，但不二坊排隊之亂常影響周邊交通，讓警方無奈，店家名氣響亮，也曾因服務態度惹惱顧客 ，3年前被掛喪燈、潑漆洩忿，最後還是得靠警方破案。