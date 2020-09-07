貓狗泌尿系統出狀況？飲水、飲食是保養關鍵

毛小孩「泌尿系統」問題不管在哪個年齡都很常見，引發的原因不盡相同，但都需要靠飼主細心觀察照護，多管齊下才能盡快恢復健康。

祐熙動物醫院許時輔醫師指出，貓狗在泌尿系統問題大不同，不同年齡好發的原因也不一樣。 圖 Dean Wu／攝影

祐熙動物醫院許時輔醫師指出，泌尿系統問題發生的原因不僅貓狗大不同，不同年齡好發的原因也不一樣。以貓咪來說，排除掉先天結構問題，年輕貓咪比較常發生的原因通常是因為情緒及壓力問題所引起的自發性膀胱炎或泌尿系統結石，但在年老的貓咪身上，就可能因腎功能的下降、內分泌疾病而導致泌尿系統感染發生的機率上升。狗狗的泌尿系統問題不論年齡都較貓咪常見，未絕育的老年公狗也會有較高的前列腺疾病發生率。而當貓狗步入老年，還可能會發生泌尿系統相關的腫瘤問題，機率隨著年齡會逐漸提高。

醫師表示，針對貓狗泌尿系統保養，主要需注意礦物質及電解質攝取平衡，不建議特別補充礦物質，並足夠的飲水也可降低泌尿系統疾病的發生率，讓泌尿系統更健康。 圖 Dean Wu／攝影

許時輔醫師表示，針對貓狗泌尿系統保養，主要需注意礦物質及電解質攝取平衡，不建議特別補充礦物質，因過度補充礦物質反而增加結石產生機率，另外，足夠的飲水也可以降低泌尿系統疾病的發生率，讓泌尿系統更健康。狗狗要避免過度憋尿，貓咪則要注意貓砂、貓砂盆的選擇及擺放位置、數量等，多貓家庭更要注意。如果發現毛孩排尿的頻率、尿量、尿液顏色有改變，就應該盡快就診。

由獸醫師開立的處方飼料、或是市面上購買的保健配方也對增加飲水量有幫助。 圖 Dean Wu／攝影

一般來說，健康的動物本身有維持飲水排尿恆定的生理機制，平常只要記得提供乾淨及隨時都自由容易飲用的水源即可。除非已經有結石、易感染等狀況，可考慮以不強迫的方式適度增加飲水量，或可給予含水分量較高的濕食。另外，由獸醫師開立的處方飼料、或是市面上購買的保健配方也對增加飲水量有幫助。

養成良好飲食習慣是最基礎的保養，如果飼主平常擔心，也可以選擇泌尿道保健配方乾糧、以及泌尿道保健的主食濕糧，維持尿液中礦物質平衡。皇家寵物食品透過精準均衡的營養配方，口味上也調整能讓寵物主動多喝水、幫助代謝，再加上可與同款乾糧乾濕換餵，透過口感變化，保健又營養均衡。

養成良好飲食習慣是最基礎的保養，如果飼主平常擔心，也可選擇泌尿道保健配方乾糧、以及泌尿道保健的主食濕糧，維持尿液中礦物質平衡。 圖 Dean Wu／攝影

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