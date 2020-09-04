7日起有條件考駕照 癲癇病友：等這天好久了

交通部今天宣布，7日起有條件開放癲癇患者考駕照。消息一出，癲癇病友直呼等這天好久了，原來他們在求職時常為了解釋「為何不考駕照」，不得不坦承罹患癲癇，因而錯失工作機會。

依照現行規定，癲癇患者不能考取汽機車駕照，但2006年時被聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）認為此規定是歧視身心障礙者，加上醫學發達，多數癲癇患者可透過藥物避免發病，交通部經多年評估，7日起將放寬癲癇患者考駕照規定。

根據規定，癲癇患者達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書，就可考領機車及普通小型車駕駛執照，此後每2年須定期提供醫師診斷書更換駕照，若癲癇發作則需繳回駕照。

台北榮總神經醫學中心癲癇科主治醫師、前台灣癲癇醫學會理事長關尚勇今天接受中央社記者訪問時表示，根據國際間研究，癲癇盛行率約為1%，推估全台患者約有23萬人，其中65%可透過1到3種藥物控制病情，另有35%屬於頑固型癲癇，用藥也難以控制。

關尚勇說，癲癇患者在發病時，可能短暫神智喪失，即便只有短短1、2秒，若正開車在高速公路上，恐釀嚴重事故，因此才會全面禁止癲癇患者考照開車；歐美國家之所以很早就開放，主因是地廣人稀，不開車等於失去行動能力，恐嚴重影響生活。

2015年國內有癲癇患者開車途中發病，失控撞上橋墩，引發爭議，監理單位宣布將吊銷癲癇患者駕照，引發癲癇患者反彈，質疑若病情控制得好，多年都沒發作，為何不能開車。

關尚勇指出，為了研議是否開放癲癇患者考駕照，醫界和交通部近年不斷開會討論，發現相較一般人，癲癇患者發生交通事故比例並沒有比較高，加上多數都可用藥控制，因此決議以2年作為觀察重點，只要沒發作都可考駕照，但病人必須對病情誠實以報。

「為何沒駕照？為何不考駕照？」是很多癲癇病友找工作時最不願回答的問題。關尚勇說，畢竟社會對於癲癇仍存有刻板印象，求職時只要坦承自己有癲癇，恐失去很多工作機會，最近很多患者得知將開放考駕照消息後都很開心，直呼「等這一天到來很久了」，終於不用再解釋為何沒駕照了。

他坦言，目前很多癲癇患者沒駕照也照樣開車，希望透過這件事檯面化，讓可以符合規定的人能正大光明考駕照、合法開車，也希望藉此鼓勵患者好好治療。