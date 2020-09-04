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別成為防疫破口！ 醫師警告口罩不勤換更恐怖

聯合新聞網 / 台北訊
日本民眾戴著口罩經過東京新宿街頭。（美聯社）
日本民眾戴著口罩經過東京新宿街頭。（美聯社）

研究人員在《美國科學研究院院刊》發表的研究報告中說，預防病毒傳播和減少感染新冠病例，戴口罩比保持社交距離或者禁足在家都更為重要。研究人員說，當口罩令在紐約生效後，每天的新感染率下降約3％。但在美國其他地區，每天的感染病例持續增加。

在義大利和紐約市的口罩令生效之前，已經採取了直接接觸預防措施，包括保持社交距離，隔離以及洗手消毒。但是，研究人員說，這些措施只能減少通過直接接觸方式發生的病毒傳播，而遮蓋臉部可以防止空氣傳播。他們說：“面部覆蓋物具有獨特的功能，可以阻止霧化和吸入帶有病毒的氣溶膠，從而大大減少感染。

據聯合報元氣網，台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師徐上富指出：「 口罩只要打噴嚏或是沾到唾液後，細菌就會在上頭滋生，不斷接觸到口鼻反而會生病，因此必須馬上更換。 」尤其進入秋冬時序後是過敏及流感好發的季節，多數的流感患者會在發病後自行痊癒，僅有少數患者會出現嚴重併發症。流感的高危險族群以老年人、嬰幼兒或有慢性疾病、免疫功能不全者。

聚隆纖維發言人賴明毅也指出：「台灣的熔噴不織布是技術，但加上『靜電駐極』又更厲害。」聚隆纖維提供的中層熔噴不織布是口罩的心臟，空氣濾材主要是靠「靜電駐極」技術，被靜電極化的聚丙烯原本過濾效果30-35%（物理）的口罩可以提升95-99.99%過濾效果。經過測試，台產的口罩即使放了5年效能也只降低 1%。所以口罩買『台灣製造』，但中層用的是境外的熔噴不織布，將容易造成防疫缺口。

面對疫情和流感，除了施打疫苗，戴口罩保持社交距離外，徐上富說，很多人會1只口罩戴一整天，每天至少要準備2到3只口罩，打噴嚏或是自己的口水噴在口罩上，就得立即更換。值得我們注意的是，口罩纖維上的這些電荷是有飽和度的，而且隨著使用時間的增加，電荷也會慢慢減少，最終過濾效果大降，一般口罩正常使用可達6到8 小時 ，如果遇到大量的飛沫，口罩被水弄濕，進出極高風險的八大場所：醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所，口罩一定要記得更換。

口罩 社交距離 患者 紐約 新冠肺炎

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