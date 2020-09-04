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有看有保庇！長124公尺版畫巨作〈迎媽祖〉再現

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「媽祖藝陣．土地印記–林智信邀請展」即日起在國立中正紀念堂1展廳開展，藝術家林智信盼望己生創作奉獻於台灣這塊土地，以藝術感恩前人。圖/文化部提供
「媽祖藝陣．土地印記–林智信邀請展」即日起在國立中正紀念堂1展廳開展，藝術家林智信盼望己生創作奉獻於台灣這塊土地，以藝術感恩前人。圖/文化部提供

藝術家林智信耗時20年創作，長達124公尺的版畫巨作〈迎媽祖〉完整再現！「媽祖藝陣．土地印記–林智信邀請展」即日起在國立中正紀念堂1展廳開展，文化部常務次長李連權、中正紀念堂管理處處長林進盛、導演林福地等多位藝文界人士皆出席開幕式，對林智信致力重現台灣民俗，以藝術關懷土地的人文精神表達支持。

李連權表示，林智信的藝術史，不僅是他的生命史，也是台灣演進的歷史，以各種藝術表現，展現台灣最豐沛的生命力，而疫情後的台灣，在國際的能見度提高，林老師代表了台灣藝術史很重要的一部分，文化部希望協助林老師向國外推展，讓他的努力更為發光發熱。此外，〈迎媽祖〉作品中的藝陣文化是台灣重要資產，期待藉由林智信的藝術成就，延伸傳承此民俗文化。

林智信則娓娓道來〈迎媽祖〉的創作歷程。他說，年輕時深受氣喘所苦，一度頻臨死亡，救回後便心懷「活一天就是賺一天」的想法，下定決心將生命奉獻給藝術創作，40歲那年發願創作〈迎媽祖〉巨幅版畫，創作過程中，畫面及典故考據費時，另刻繪木板、印刷、染色，程序複雜、工程艱難浩大，耗費20年時間，終於在60歲時完成。他感性地說，他「生於斯，長於斯，以後更要歸於斯」。

中正紀念堂管理處指出，〈迎媽祖〉長卷木刻版畫長達124公尺，共有1066個人物，每個人物都有其構圖用色，畫中還有香案迎神、十三音古樂陣、八家將、七爺八爺、車鼓陣、南管北管、南臺灣特有藝閣車陣等，以木板水印版畫保留、記錄逐漸失傳民俗文化，更呈現臺灣庶民豐沛的生命力，非常值得一看。

中正紀念堂管理處說明，展覽分為三大展區，除了第一展區經典〈迎媽祖〉系列；第二展區「鄉土版畫」系列主要刻劃台灣早期農村風貌，不僅記錄一個時代的生動意象，也呈現這塊土地上人民生活成長的共同記憶；第三展區「鄉土油畫」系列，呈現林智信從寫生著手，專注於作品中光影的捕捉、層次、肌理、禪韻及顏色的透氣感等，不但記錄農家生活的勤勉樸實及在地風情景緻，也以藝術展現「愛台灣」。

媽祖 中正紀念堂

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