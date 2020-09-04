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9月桃花運大爆發的3大星座！牡羊認識新朋友、雙子最旺
對於「緣分」兩字，你永遠不知道何時才會降臨在生命中，又或許是擦肩而過的宿命。9月將至，以下幾個星座在9月的某一天，可能是你們遇見命中註定另一半的重要日子，千萬要提高警覺觀察。
牡羊座：桃花運指數★★★
無論友情、愛情，表達都非常直率的牡羊座，遇到喜歡的對象，會主動出擊。但若判定不是真愛，也會默默的等候那個人出現，不會因為失去理性而草率決定自己該走的感情方向，只因為牡羊座的人「不將就」。
9月正是牡羊座姻緣樹正開的時節，所以提醒牡羊座9月時，多留意觀察身邊的人，有可能是你的真命天子、新朋友，好好掌握，連帶著好運，想必是名利雙收的最佳月份。
水瓶座：桃花運指數★★★★
依照2020年來看水瓶座，今年算是運勢平穩的一年，但主要上半年的好運，都用在事業與學業上，有著豐收的成果、小成就。但看下半年的水瓶座，主體運勢落在了姻緣上，會遇見許多人，也有眾多的追求者，而在這眾多的追求者之中，什麼樣的人才會讓水瓶座心動，成為真命天子？這月份的水瓶座，可以放心的敞開自己封閉已久的心門，為自己痛快地享受被愛戴的感覺，談一段互相喜歡的情感，不要怕受傷害，放下成見，好好的去接受吧！
雙子座：桃花運指數★★★★★
雙子座在9月的追求者，可說是數都數不清，連小編都開始投以羨慕的眼光。平時就許多愛慕者的雙子座，天生擁有著無比魅力，對於追求對象，不會掉以輕心，若敵人不踏前一步，自己也不會感受到威脅的。
大膽地表達自己的愛意，直接又真誠的方式，無論你是要告白的雙子、被告白的雙子，都千萬別隨意放棄認識彼此的機會，也可能對方就是你命中注定「對的人」。
而雙子座真心的喜歡，就會用心去體會一段感情、用心去感受，想要變成那個適合雙子座的朋友，不妨停下腳步思考對方的需要，相信很快就能順利地展開一段轟烈的愛情。
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