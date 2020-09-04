快訊

自費醫材上限蓋牌？「民眾權益」不該是回應爭議的萬靈丹

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月桃花運大爆發的3大星座！牡羊認識新朋友、雙子最旺

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
水瓶座對於愛情的見解獨到，但也別太苛刻於某個愛情的形象，跟愛情說「來吧」。圖／摘自 pexels
水瓶座對於愛情的見解獨到，但也別太苛刻於某個愛情的形象，跟愛情說「來吧」。圖／摘自 pexels

對於「緣分」兩字，你永遠不知道何時才會降臨在生命中，又或許是擦肩而過的宿命。9月將至，以下幾個星座在9月的某一天，可能是你們遇見命中註定另一半的重要日子，千萬要提高警覺觀察。

牡羊座：桃花運指數★★★

無論友情、愛情，表達都非常直率的牡羊座，遇到喜歡的對象，會主動出擊。但若判定不是真愛，也會默默的等候那個人出現，不會因為失去理性而草率決定自己該走的感情方向，只因為牡羊座的人「不將就」。

9月正是牡羊座姻緣樹正開的時節，所以提醒牡羊座9月時，多留意觀察身邊的人，有可能是你的真命天子、新朋友，好好掌握，連帶著好運，想必是名利雙收的最佳月份。

水瓶座：桃花運指數★★★★

依照2020年來看水瓶座，今年算是運勢平穩的一年，但主要上半年的好運，都用在事業與學業上，有著豐收的成果、小成就。但看下半年的水瓶座，主體運勢落在了姻緣上，會遇見許多人，也有眾多的追求者，而在這眾多的追求者之中，什麼樣的人才會讓水瓶座心動，成為真命天子？這月份的水瓶座，可以放心的敞開自己封閉已久的心門，為自己痛快地享受被愛戴的感覺，談一段互相喜歡的情感，不要怕受傷害，放下成見，好好的去接受吧！

雙子座：桃花運指數★★★★★

雙子座在9月的追求者，可說是數都數不清，連小編都開始投以羨慕的眼光。平時就許多愛慕者的雙子座，天生擁有著無比魅力，對於追求對象，不會掉以輕心，若敵人不踏前一步，自己也不會感受到威脅的。

大膽地表達自己的愛意，直接又真誠的方式，無論你是要告白的雙子、被告白的雙子，都千萬別隨意放棄認識彼此的機會，也可能對方就是你命中注定「對的人」。

而雙子座真心的喜歡，就會用心去體會一段感情、用心去感受，想要變成那個適合雙子座的朋友，不妨停下腳步思考對方的需要，相信很快就能順利地展開一段轟烈的愛情。

直來直往的牡羊，放膽嘗試吧！圖／摘自 pexels
直來直往的牡羊，放膽嘗試吧！圖／摘自 pexels
不乏追求者的雙子座，敞開心胸面對愛。圖／摘自 pexels
不乏追求者的雙子座，敞開心胸面對愛。圖／摘自 pexels
哪些星座9月份找到那個「對的人」呢？圖／摘自 pexels
哪些星座9月份找到那個「對的人」呢？圖／摘自 pexels

告白 運勢 愛情

延伸閱讀

9月台股期指跌128點

9月電子期金融期齊跌

一拍即合！這些星座是彼此的靈魂伴侶？

45歲「延禧」嫻妃遭爆秘訪佛寺　三跪九叩求姻緣

相關新聞

農遊券2.0免抽獎！1分鐘搞懂柚香券怎麼花

農遊券2.0「柚香禮券」出爐！迎中秋佳節，農委會繼農遊券之後，為促銷文旦，將再發限量3萬張，面額250元的「柚香禮券」。9月5日起開放登記！4日中午開放查詢合作店家，怎麼花一次看！

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

今年第十號颱風海神，今天上午8時轉為強烈颱風，這也是台灣今年首個強颱，更榮登風王。中央氣象局說，海神強度還有增強空間，預...

限量口罩你買到了嗎？學者揭排隊行銷術消費者成活廣告

新冠肺炎疫情以來引發口罩搶購潮，政府徵用口罩讓市面上盒裝口罩難求，酷炫的彩色口罩也成了熱門商品，但數量有限下，業者限量開...

軍墨綠炫彩醫療口罩來了！萊爾富開賣3萬盒

萊爾富預計下周再推出新色系，與供應商「萊禮生醫」合作推出30,000盒的「軍墨綠」醫療口罩，將於9月12日中午12點準時...

影／國產材的好聲音 台灣木提琴 演奏家「多感官體驗」

提升國產材自給率與推廣國產材利用，林務局屏東林區管理處委託屏東科技大學木材科學與設計學系團隊， 歷時1年半的研發，運用台...

別成為防疫破口！ 醫師警告口罩不勤換更恐怖

研究人員在《美國科學研究院院刊》發表的研究報告中說，預防病毒傳播和減少感染新冠病例，戴口罩比保持社交距離或者禁足在家都更為重要。研究人員說，當口罩令在紐約生效後，每天的新感染率下降約3％。但在美國其他地區，每天的感染病例持續增加。

有看有保庇！長124公尺版畫巨作〈迎媽祖〉再現

藝術家林智信耗時20年創作，長達124公尺的版畫巨作〈迎媽祖〉完整再現！「媽祖藝陣．土地印記–林智信邀請展」即日起在國立...

9月桃花運大爆發的3大星座！牡羊認識新朋友、雙子最旺

對於「緣分」兩字，你永遠不知道何時才會降臨在生命中，又或許是擦肩而過的宿命。9月將至，以下幾個星座在9月的某一天，可能是...

賺錢讓別人花會更健康長壽？美研究建議當個慷慨的人

如何長壽一直以來都是人們所關心的議題，除了仰賴飲食、運動和醫療資源等，美國國家科學院期刊（PNAS）發表最新研究指出，越慷慨的人也會越長壽。

日本百年燒賣便當來台展店 日人驚：竟然是熱的

日本百年燒賣老店海外第一家便當店，選在對日本文化接受度高的台灣。不過對日本人小有衝擊的是，在日本是常溫甚至賣到涼的便當，在台灣被加熱了。

考場少得可憐！無人機滿天飛操作證僅千張台中爭取

台灣目前向民航局註冊無人機多達3萬多架，考取操作證的飛手僅有千餘人。台中市無人機飛手職業工會理事長周永鴻說，全國目前只有...

幼童發燒、香腸嘴、草莓舌 小心得兒童「川崎氏症」

4歲張小妹高燒5天不退，出現眼白處發紅、嘴唇紅腫及身體紅疹症狀，就醫檢查後發現張小妹罹患「川崎氏症」，小兒科醫師表示，川...

熱門新聞

獨／台鐵新電聯車實體首度曝光 10月底交車明年初上路

農遊券2.0免抽獎！1分鐘搞懂柚香券怎麼花

海神之眼清晰！ 鄭明典、彭啟明：很強的颱風

月薪12萬給家人8萬還被母嫌不夠 她嘆好像「無底洞」

海神撲向日韓 吳德榮：將成今年第一個強颱

中衛迷注意！博客來明上午開賣這三種潮色醫療口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。