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強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

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強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
強颱海神今天上午8時生成。圖／取自中央氣象局
強颱海神今天上午8時生成。圖／取自中央氣象局

今年第十號颱風海神，今天上午8時轉為強烈颱風，這也是台灣今年首個強颱，更榮登風王。中央氣象局說，海神強度還有增強空間，預計下周日到日本九州後才會逐漸減弱。

根據氣象局最新預報資料顯示，今天下午2時海神中心位置在北緯22.3度，東經134.3度，以每小時16公里速度，向西北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象預報員李孟軒說，海神七級暴風半徑有機會來到280公里，下周日會先往日本九州，下周一再撲韓國。對台灣無直接影響。

不過李孟軒說，儘管周末天氣比較穩定，民眾容易輕忽海神帶來的長浪，反而造成危險。預計周末基隆北海岸、東半部、恆春半島跟馬祖，恐出現三到五公尺浪高，比中颱梅莎帶來的長浪還強，下周一、二才會略減一些。

至於天氣，李孟軒說，明天吹東北風到北風，迎風面北部、東北部有局部陣雨，基隆北海岸會比較明顯。其他地區天氣穩定，午後偏各地偏山區、南部、東南部平地，容易有較大雨勢。

李孟軒說，下周日、一天氣更為穩定，各地多雲到晴為主，僅台東跟恆春半島有局部陣雨，午後南部跟花蓮山區有局部雷陣雨。

李孟軒說，下周二天氣才會又轉為不穩定，到下周五都是南方雲系北移，低壓環境下，除了宜蘭留意午後雷陣雨外，其他地區整天都局部短暫陣雨，呈現各地有雨狀況，惟強度還要再觀察。

氣溫方面，李孟軒說各地高溫32到35度，低溫24到26度，太陽照射下會有點熱，但基本上不會出現極端高溫。

預報 氣象局

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