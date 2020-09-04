考場少得可憐！無人機滿天飛操作證僅千張台中爭取
台灣目前向民航局註冊無人機多達3萬多架，考取操作證的飛手僅有千餘人。台中市無人機飛手職業工會理事長周永鴻說，全國目前只有九個考場，考場太少，場場爆滿，台中市至今沒有考場，操作噴灑農藥無人機的代噴人員沒有受訓練機構，必須遠赴台北、嘉義，他要爭取在台中設立考場與訓練機構。
台中市無人機飛手職業工會今天在烏日舉行成立大會，由台中市議員周永鴻、江肇國、無人機相關產業執業人員等共同發起，交通部民航局、台中市政府農業局、經發局、逢甲大學育成中心、智慧農業產業銓寶工業、航見與譜曲辰等單位皆派代表參加，會中選出周永鴻為第一屆理事長。
周永鴻說，無人機已經在廣泛被應用在農業噴藥、巡檢、消防等空拍領域，遙控無人機管理規則在今年3月31日正式上路，但無人機相關從業人員仍有許多要突破的困境，例如全國目前只有九個無人機操作證執照考場，但台中市一個也沒有；農藥代噴人員訓練單位目前也只有台灣大學與嘉義大學，對台中市至少數百位的無人機農藥代噴人員相當不方便。
市議員江肇國表示，無人機因為機動性和操作精準，在產業應用已經蓬勃發展。但無人機飛手相關權益仍有許多要爭取的地方，今天台中市飛手職業工會成立，便是要為更完整的制度與產業環境來努力，希望工會成員能共同努力。
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