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跑山獸網站 捷克人Petr要讓世界看見台灣的美

中央社 / 台東縣4日電

穿梭在中央山脈他就像風馳雲走的野獸，捷克男子Petr Novotny創立「台灣跑山獸」網站，經常舉辦高山越野。他說，很喜歡台灣，要讓世界看見台灣的美。

捷克參議院議長維特齊1日在立法院演說，說出「我是台灣人」，讓朝野立委抱以熱烈掌聲，引發全民關注。來台灣7年的捷克男子Petr Novotny聽了也很開心，他說，「我也喜歡台灣，我也是台灣人」，台灣和捷克如能直航「那是我的夢想」。

取了一個中文名字「羅培德」的Petr說，台灣和捷克應該可以有很多合作的機會，雙方有很多相似地方，民風純樸、簡單，重視家庭，2個國家應該有更多的連結。

35歲的Petr於2012年到台灣大學念應用力學，3個月後認識現在老婆Eva Lobo。Eva的父母來自台灣南投泰雅族與賽德克族，中文名字羅勃依婉的她說，生日那天和朋友在外面慶祝時意外認識Petr，「因此Petr是我的生日禮物」。

熱愛跑步與台灣山林的Petr，後來放棄台大學業，夫妻倆創立「台灣跑山獸」網站（Taiwan BeastRunners），和大家分享山林越野路跑的經驗，同時舉辦山林越野路跑。

Eva透露，其實Petr原本不是專業跑者，直到有一次帶他回埔里老家，結果被親友灌醉，她睡到半夜發現老公不見了，原來Petr酒醉很難受，為了醒酒，他從埔里跑到霧社，來回約40公里；醒酒後，Petr這才發現原來自己這麼厲害，同時開始喜歡路跑，一路從平地馬拉松跑到高山越野。

細數Petr參加過的知名賽事，包括香港SK50公里越野賽、香港垂直公里越野賽、馬來希亞Kinabalu神山越野賽、動感亞洲越野賽、荷蘭古道越野賽、台灣TNF100公里越野賽、大腳丫泰雅馬拉松、嘉明湖越野賽、台北101登高賽精英組。

其中最有名的當數2014年8月的嘉明湖步道越野賽，Petr以僅僅3小時53分拿下第1名，震驚登山界，被譽為「奔馳的野獸」、「神級的領域」。當時主辦人之一的傅祺育說，嘉明湖來回28.2公里，從海拔2300公尺的向陽遊樂區，到海拔33100公尺嘉明湖，平常登山客2天1夜往返，頂尖山友要6、7小時，Petr不到4小時往返，寫下路跑嘉明湖紀錄。

Petr和Eva創立「台灣跑山獸」網站後，舉辦多場台灣山林越野活動，每場幾乎都有上千名、20幾個國家選手參加，最多時有40幾個國家。Petr說「要讓世界看見台灣的美、看見台灣的文化」。

跑山之餘，Petr聽到有山難就立即整裝獨自入山加入救援行動。Eva說，老公就像奔馳山林的野獸，速度很快，第一時間就抵達現場，因此適合1個人行動，他1個人的搜索軌跡抵過好幾個人，尤其是他善於峭壁和沒有路徑的山林搜索，今年已參與5件山域搜救，成功救到2人、1人死亡，2人至今未尋獲。

Eva私下暱稱老公為「野獸」，她說，救難雖然辛苦，但對這個「野獸」老公來說「待在山上應該比在山下更開心吧！」。

越野 嘉明湖 捷克

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