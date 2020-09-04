遭指涉拒繳徵用量 高雄淨新科技斥加利科技抹黑

新北市加利科技涉嫌混充大陸製口罩供國家徵用，掀起「口罩之亂」 的負責人林明進出面說明時，卻將矛頭指向鶯歌和高雄兩家口罩大廠拒繳徵用量，才導致連串問題，被影射之一的高雄淨新科技今喊冤，表示絕無不配合徵用情事，不只加利，更早之前也有某口罩廠用類似手法抹黑，但他們不會提告，只盡本分協助國家做好防疫。

位在高雄市的淨新科技與新北康匠是這次新冠疫情分踞南北的兩大「口罩國家隊」成員，但近日加利科技爆出混充大陸製口罩事件後，卻被指涉為拒繳徵用量的「大咖」！淨新科技總經理許哲銘表示是遭到抹黑。

許哲銘說，這起事件造成口罩販售下游廠商恐慌，紛紛表示要解約，影響至巨，今午經濟部人員已到廠方檢核抽查，他們全力配合。晚間針對此事發布聲明，提供六月與七月徵用數據、出貨日期及相關檢疫說明，捍衛清白。這件事他們不會對加利提告，但絕對要說清楚，講明白。

許表示，新冠肺炎期間，口罩國家隊有「北康匠‧南淨新」稱譽，他們二廠在國內徵用量排第一及第二，可惜遭到抹黑。加利不只影射他們二廠，「甚至把整個國家隊都拖進去」，且加利宣稱自己的產品是是全台過濾性最好，對其他廠也造成貶抑。