快訊

勞保年改方向曝光 月領金額恐少2.5～3成

台灣人善不善良？一個香港新移民的街頭體驗

遭指涉拒繳徵用量 高雄淨新科技斥加利科技抹黑

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
淨新科技是口罩國家隊徵用量排名第二大廠。 圖／本報資料片
淨新科技是口罩國家隊徵用量排名第二大廠。 圖／本報資料片

新北市加利科技涉嫌混充大陸製口罩供國家徵用，掀起「口罩之亂」 的負責人林明進出面說明時，卻將矛頭指向鶯歌和高雄兩家口罩大廠拒繳徵用量，才導致連串問題，被影射之一的高雄淨新科技今喊冤，表示絕無不配合徵用情事，不只加利，更早之前也有某口罩廠用類似手法抹黑，但他們不會提告，只盡本分協助國家做好防疫。

位在高雄市的淨新科技與新北康匠是這次新冠疫情分踞南北的兩大「口罩國家隊」成員，但近日加利科技爆出混充大陸製口罩事件後，卻被指涉為拒繳徵用量的「大咖」！淨新科技總經理許哲銘表示是遭到抹黑。

許哲銘說，這起事件造成口罩販售下游廠商恐慌，紛紛表示要解約，影響至巨，今午經濟部人員已到廠方檢核抽查，他們全力配合。晚間針對此事發布聲明，提供六月與七月徵用數據、出貨日期及相關檢疫說明，捍衛清白。這件事他們不會對加利提告，但絕對要說清楚，講明白。

許表示，新冠肺炎期間，口罩國家隊有「北康匠‧南淨新」稱譽，他們二廠在國內徵用量排第一及第二，可惜遭到抹黑。加利不只影射他們二廠，「甚至把整個國家隊都拖進去」，且加利宣稱自己的產品是是全台過濾性最好，對其他廠也造成貶抑。

他強調，淨新絕無拒絕上繳徵用量，專接外單情事，「完全沒有這回事」，從疫情發生以來，他們就是盡好本分，替國家防疫工作盡心，儘管徵收期間也有某某廠以類似的方式抨擊他們，他們還是會做好自己的本分。

副總統賴清德曾參訪高雄淨新科技口罩製程。圖／本報資料片
副總統賴清德曾參訪高雄淨新科技口罩製程。圖／本報資料片
副總統賴清德曾參訪高雄淨新科技口罩製程。圖／本報資料片
副總統賴清德曾參訪高雄淨新科技口罩製程。圖／本報資料片

口罩 加利

延伸閱讀

加利混用中國口罩 民眾氣憤直奔工廠要退貨

檢調帶人搜索加利公司 負責人林明進一度神情凝重撥電話

加利科技董事長林明進 在辦公室配合提供資料

加利牽拖員工 藥師分析「每月爽賺176萬」並痛批：慣老闆！

相關新聞

不只加利 指揮中心：還有一家口罩國家隊曾進口非醫療用口罩

新冠肺炎肆虐，醫療用口罩一罩難求，如今傳出衛福部配送的實名制口罩中混充中國大陸製非醫用口罩，指揮中心今天臨時記者會中證實...

檢調帶人搜索加利公司 負責人林明進一度神情凝重撥電話

加利公司涉嫌以大陸口罩，混充為台灣國家隊所製進入實名市場，負責人林明進下午在台北市調查處、經濟部工業局、新北市勞工局及衛...

加利牽拖員工 藥師分析「每月爽賺176萬」並痛批：慣老闆！

口罩國家隊成員「加利科技」遭查獲8月起從大陸安徽輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，將其混裝成台製口罩流入實名制通路，然而負責人林明進卻喊冤聲稱被國家徵用後疲於奔命，「希望趕快把我踢出國家隊」。對此，有藥師在PTT發文開砲「這不叫慣老闆什麼叫慣老闆！」

【今日精摘】混充口罩府院喊話嚴辦／勞保年金改革案曝光

口罩國家隊加利科技遭查獲以大陸製口罩混充為台製醫療用口罩進入實名制市場，政府全面開砲，府院說重話批業者，不是一句踢出國家隊就能善了，法務部也下令各地檢署追查，士林檢察署指揮調查局搜索加利並約談業者。

遭指涉拒繳徵用量 高雄淨新科技斥加利科技抹黑

新北市加利科技涉嫌混充大陸製口罩供國家徵用，掀起「口罩之亂」 的負責人林明進出面說明時，卻將矛頭指向鶯歌和高雄兩家口罩大...

加利每日徵收19萬片口罩 指揮中心這樣算出來的

加利科技進口中國工業級口罩混充實名制醫用口罩，引發社會譁然，負責人林明進強調「中國口罩都是工業級品質比國家隊好」，也批評...

加利3月就進口偽MIT口罩 陳時中：這兩天才知道

「口罩國家隊」加利科技昨驚爆以中國大陸口罩混充，流入實名制通路，衛福部長陳時中今下午參加「2020臺灣國際人權影展」開幕...

賴清德肯定口罩國家隊 批加利見利忘義

口罩國家隊加利科技公司進口中國製口罩混充MIT，副總統賴清德今天表示，加利公司違背良心、見利忘義應該受到譴責，政府應該要...

加利拿陸製口罩混入實名制通路 高檢署：從嚴速辦

加利公司以中國大陸製口罩混充醫用口罩進入實名制通路，台灣高等檢察署為避免這成防疫破口、影響國民健康，今督促地方檢察署應從...

3月查獲加利偽MIT口罩未報衛福部 財部：因非醫用口罩

加利科技進口中國貨混充國家隊口罩，早在3月就有端倪，但政府卻未警覺。財政部關務署今證實，今年3月30日就曾在基隆關查獲加...

非實名制盒裝CARRY MASK口罩 可向加利、原購買地退貨

加利公司以中國大陸製口罩混充國產口罩，流入口罩國家隊實名制通路。新北市衛生局今會同消保官抽查轄內48家藥局，違規口罩均未...

政院：口罩國家隊原料大多來自國產 且皆符合標準

口罩國家隊爆出陸製混充，連帶讓外界關注，口罩國家隊原料是否全部台灣製造。行政院發言人丁怡銘表示，全世界都在搶原料，台灣現...

熱門新聞

八里口罩國家隊混大陸製 業者喊：趕快把我踢出國家隊

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

網怨戴心酸？家裡口罩庫存好多「加利」 陸製字體差異曝光

陸製口罩假冒MIT 加利科技老闆現身再爆：還有其他人這麼做

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利讚自家口罩好「以國家隊為恥」 陳時中：違法別講五四三

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。