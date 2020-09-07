八三夭搖滾精神獻愛心 擔任全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動愛心大使

愛心大使八三夭精彩演出，現場民眾隨音樂搖勒搖勒！

因為愛舞所聚ZUMBA®活動邀請八三夭擔任活動愛心大使，現場壓軸演出，以「搖勒搖勒」開場並加碼演出「來互相傷害」、「小心肝」、「想見你想見你想見你」、「馬子狗」及「致青春」等六首熱歌勁曲，讓全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」活動high到最高點。

近期聲勢持續飆漲的人氣搖滾樂團八三夭，熱情擔任全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」公益活動愛心大使，9月5日晚間於中正紀念堂見證全球人壽捐出善款150萬元予忠義基金會幫助等家的失依兒少，同時更於ZUMBA®熱舞後壓軸獻唱「想見你想見你想見你」、「致青春」等六首熱歌勁曲，以搖滾精神獻唱傳愛，獲得現場粉絲熱情回應！

八三夭五位團員們從學生時期就持續參與公益活動，時常至育幼院、社區中心獻唱，也定期捐款給許多公益團體，這次因為認同全球人壽結合公益及健康促進的理念，特別擔任「因為愛舞所聚ZUMBA®」愛心大使，呼籲粉絲支持公益響應愛心。雖然今年受疫情影響打亂許多原定的活動計劃，但是在6月份疫情趨緩後，八三夭就義不容辭的在6月18日活動開放報名當天參與現場直播活動，不僅以實際行動為忠義基金會失依兒少發聲，更現場un-plug愛心獻唱「東區東區」及「想見你想見你想見你」，並與粉絲在線上親切互動。

下半年各項展演活動陸續解封，八三夭於8月29日甫結束高雄巨蛋演唱會，仍持續力挺公益，親自蒞臨在9月5日全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」活動現場，首度在兩廳院廣場演唱的八三夭，也被現場熱舞90分鐘不停歇的ZUMBA活力感動，拿出加倍的搖滾精神壓軸獻唱，以「搖勒搖勒」開場並加碼演出「來互相傷害」、「小心肝」、「想見你想見你想見你」、「馬子狗」及「致青春」等六首熱歌勁曲，讓全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA®」活動high到最高點。

長年重視公益耕耘、體育發展及教育成長的全球人壽，已連續第三年舉辦大型健康促進活動，每年都捐出部分活動報名費予忠義基金會，今年除了捐助部分活動報名費，更連同今年度「我的一畝田及我的一畝茶」的愛心義賣活動所得總計新台幣150萬元，捐贈予忠義基金會幫助更多失依兒少能無虞長大。全球人壽貫徹「因為愛 責任在」的品牌理念，幫助社會弱勢義不容辭，同時也不忘促進全民身體健康，舉辦及贊助各大體育及藝文活動，持續將「愛與責任」之品牌理念散播至社會每個角落，讓台灣有更多正能量。

全球人壽因為愛舞所聚ZUMBA公益活動，集結眾人之愛捐出150萬元照顧忠義基金會失依兒少 圖／全球人壽 提供

愛心大使八三夭壓軸熱唱，魅力high翻全場 圖／全球人壽 提供

八三夭連唱六首熱門金曲，現場宛如小型演唱會 圖／全球人壽 提供