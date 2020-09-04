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加利老闆稱被政府騙簽約 經濟部秀白紙黑字合約打臉

選木質裝修板 務必檢查這幾項資料

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

因木質裝修板材普遍用於居家住所及營業場所，若甲醛釋出量不符合規定，恐影響健康，行政院消費者保護處今公布市售板材品質檢測及標示查核結果，雖然20件板材的品質檢測全數過關，但有3件標示查核不符商品檢驗法規定，8件不符商品標示法規定，消保處提醒，選購板材應挑選有D0320C0E或D0320C0E商品檢驗標識，也要注意是否標示品名、原產地、成份、淨重、製造商等基本資料。

消保處會同經濟部標轉檢驗局、經濟部中部辦公室，在今年4月赴針對北市、新北、基隆市等建材行、木材行、大賣場，隨機購買不同廠牌的普通合板及單板層積材，共20件分別由標準局檢測「甲醛釋出量」並查核「商品檢驗標識」及「中文標示」，另由經濟部中辦查核「商品標示」。

消保處指出，經檢測查核，20件板材的甲醛釋出量全數合格，但標示部分，則有3件未在本體標示「原產地」及「品名」，標準局將依商品檢驗法第59條，通知業者限期改正，屆期未改正者，處10萬以上、100萬元以下罰鍰。

此外，也有8件陳列商品「未標示生產、製造商或委製商名稱、電話、地址」、「未標示主要成份或材料」、「未標示淨重、容量、數量、度量及單位」，不符商品標示法規定，經濟部中辦將移交地方主管機關查處。

消保處提醒民眾，選購板材進行裝修時，應挑選有D0320C0E或D0320C0E商品檢驗標識外，另要注意是否有標示品名、原產地、成份、淨重、度量、單位及製造商或進口商基本資料等，以維護自身權益。

甲醛 行政院

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