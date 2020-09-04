售票系統當機？ 台鐵致歉：僅這功能受影響現已排除

中秋連假訂票才剛開放，今天上午就傳出售票系統故障。對此，台鐵局表示，固定配位車票售票功能正常，僅座位「切接」功能異常，已於中午12時40分恢復，造成旅客不便，致上歉意。

台鐵局說，經查台鐵局售票系統並無當機情事，固定配位車票售票功能正常，已訂車票亦可正常取票，旅客權益不受影響。針對上午11時10分許車站售票窗口發生自動座位切接功能異常，影響座票發售，已於12時40分完成恢復。

台鐵局說，所謂切接功能，就是將有空位的長途列車切成兩段，照民眾理想的時段做搭配。舉例來說，目前有台北到高雄座位，但該旅客只想要從台北到台中，台中到高雄的座位會再賣給另一個有需求的旅客。若同班車沒有同一個座位從台北到台中，訂票端則會幫忙協助銜接兩個不同車廂的車票，方便旅客搭乘。

台鐵說，今天上午因系統異常無法自動切換出旅客理想的車票，票就不會被賣出，因此無法統計具體影響。

台鐵說，之所以該功能會異常，是因為中華電信昨晚有調整系統，不小心碰觸到該功能，進而造成影響，現在狀況都已經排除。